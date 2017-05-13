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Ağaç altında yanında uyuştucu düzeneği ile cesedi bulundu

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde 34 yaşındaki Cihan Pirbudak cesedi ağaç altında bulundu. Cesedin yanında uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek dikkati çekti. Olay bugün öğle saatlerinde, Pirireis Mahallesi'nde...

Ağaç altında yanında uyuştucu düzeneği ile cesedi bulundu

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde 34 yaşındaki Cihan Pirbudak cesedi ağaç altında bulundu. Cesedin yanında uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek dikkati çekti.
Olay bugün öğle saatlerinde, Pirireis Mahallesi'nde meydana geldi. Cihan Pirbudak sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Oğluna ulaşamayan babası polise kayıp başvurusu yaptı ve bulunmasını istedi. Polisin yaptığı aramada Cihan Pirbudak'ın otomobili bulundu. Otomobilin yakınında ise bir ağacın altında Cihan Pirbudak'ın cesedi bulundu.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemede uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek bulundu. Cihan Pirbudak'ın cesedi Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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