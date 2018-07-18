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Ağabeyinin kaçırdığı kıza karşılık kaçırıldığı iddia edilen şoförden haber yok

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, evli ve 3 çocuk babası Şeyhmus Yavuz'un kaçırdığı M.B.'nin yakınları tarafından, kız kardeşlerine karşılık kaçırıldığı iddia edilen Hacı Yavuz'u arama çalışmaları sürüyor. 4 çocuk annesi Aygül...

Ağabeyinin kaçırdığı kıza karşılık kaçırıldığı iddia edilen şoförden haber yok
DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, evli ve 3 çocuk babası Şeyhmus Yavuz'un kaçırdığı M.B.'nin yakınları tarafından, kız kardeşlerine karşılık kaçırıldığı iddia edilen Hacı Yavuz'u arama çalışmaları sürüyor. 4 çocuk annesi Aygül Yavuz, ilçede şoförlük yapan eşi Hacı Yavuz'un hayatından endişe duyduğunu belirterek, "Çok kötü durumdayız. Tek umudum, devletin yardım etmesi" dedi.
Kulp'ta geçen ay meydana gelen olayda, evli ve 3 çocuk babası Şeyhmus Yavuz, gönül ilişkisi yaşadığı M.B. ile kaçtı. Ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiği için Şeyhmus Yavuz ile kaçtığı öne sürülen M.B.'nin ailesi, kızlarının getirilmesini istedi. Olayın tatlıya bağlanması için ilçenin ileri gelenleri defalarca aracılık yaptı ancak tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Bu sürede genç kızın yakınları, Şeyhmus Yavuz'un annesinin de aralarında bulunduğu yakınlarını darp edip, evlerini ateşe vermeye kalkıştı. Olayların ardından Şeyhmus Yavuz'un ilçede şoförlük yapan kardeşi Hacı Yavuz, 8 gün önce kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. İddiaya göre, bir süre sonra diğer ağabeyi Fehmi Yavuz'u arayan Hacı Yavuz, kendisini M.B.'nin yakınlarının kaçırdığını, kız kardeşlerinin dönmemesi halinde öldüreceklerini söyledi.
Bedensel engelli Fehmi Yavuz, kardeşinin rehin tutulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya basın yoluyla yaptığı çağrının ardından güvenlik görevlilerinin harekete geçtiğini ifade eden Fehmi Yavuz, "Kardeşim 8 gündür ellerinde. Operasyonlar yapılıyor, aramalar yapılıyor ama hâlâ kardeşime ulaşılamadı. Öldü mü, kaldı mı bilmiyoruz. İçişleri Bakanımız talimat vermiş. Arıyorlar ama demek ki yeterli değil. Lütfen kardeşimi bulun. Can güvenliğimiz yok. İlçede gezemiyoruz bile. Kız kendi rızasıyla gitmiş, onlara da ulaşamıyoruz" dedi.
Kayıp Hacı Yavuz'un eşi Aygül Yavuz ise eşinin hiçbir suçu olmadığını belirterek, "Çok zor durumdayız. Çocuklarım küçük, akşamları ağlıyorlar. Lütfen bize yardım edin. Devletimiz var, bize elini uzatsın. Benim hiçbir umudum yok, sadece umudumuz devlettir. Bize yardım etsin" diye konuştu.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Hacı Yavuz'un bulunması için güvenlik güçlerinin ilçe kırsalı ve köylerde farklı adreslere operasyon düzenlediği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin, ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldığı bildirilirken, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan kişiler, ifadelerinde Hacı Yavuz'u kendilerinin kaçırmadığını ve olayla ilgilerinin olmadığını söyledi.

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