Ağabeyinin eşine baltayla saldırdı, 18,5 yıl hapisle yargılanıyor 

ZONGULDAK?ın Çaycuma ilçesinde, Leyla Köse?yi(50) balta ile saldırarak ağır yaralayan kayınbiraderi Savaş Köse?nin(40) 18,5 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı.

Olay, geçen 21 Ağustos?ta Çaycuma'ya bağlı Gökçetabaklar köyünde meydana geldi. Emekli maden işçisi Turgut Köse (54) ile evli olan 3 çocuk annesi Leyla Köse, evine gittiği sırada aracıyla yolunu kesen kayınbiraderi Savaş Köse?nin baltalı saldırısına uğradı. Leyla Köse, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Leyla Köse, kızının yanına yerleşti. Jandarma tarafından gözaltına alınan Savaş Köse, ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Çaycuma Başsavcılığı?nın kararıyla tekrar gözaltına alınan Savaş Köse, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Savaş Köse hakkında, ?silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama?, ?Silahla tehdit? suçlarından 18,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savaş Köse ve ağabeyi Turgut Köse hakkında da olayın ardından ettikleri kavga nedeniyle birbirilerine karşı ?kasten yaralama? suçundan dava açıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Çaycuma Asliye Ceza Mahkemesi?nce kabul edilen iddianame sonrası tutuklu sanık Savaş Köse bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Savaş Köse?nin yanı sıra Leyla Köse ve avukatlar katıldı. Duruşmada ifade veren Savaş Köse, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme başkanı, Savaş Köse?nin tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

LEYLA KÖSE 'ADALETE GÜVENİYORUM'

Adliye çıkışı konuşan Leyla Köse ise sanığın üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini anlatarak, ?Adalete güvendiğimiz söylemiştim. Hakimin verdiği karar saygı duyuyorum. Tutukluluk halinin devamına karar verdi. İnşallah cezasının verileceğini ümit ediyorum. Duruşma ertelendi.ö dedi.