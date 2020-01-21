Ağabeyi vurduğu eşiyle ilişki yaşadığını söyledi, tahliyesini istedi
İZMİT’te, cezasının kamu kuruluşlarında çalışarak geçiren Sami K., ağabeyi ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü eşi G.K.'yi tüfekle ateş ederek bacaklarından vurdu.
İZMİT’te, cezasının kamu kuruluşlarında çalışarak geçiren Sami K., ağabeyi ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü eşi G.K.'yi tüfekle ateş ederek bacaklarından vurdu. Sami K.'nin yargılandığı davada, ağabeyi G.K. ile ilişkisi olduğunu söyledi. Sami K., "Her şey ortada, tahliyemi istiyorum" dedi
İzmit’te, 24 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen olayda, yaklaşık 8 yıldır cezaevinde olan ve cezasının kalan kısmını kamu kurumlarında çalışarak geçiren Sami K., çalıştığı okuldan çıkıp, yanına pompalı tüfek alarak eşi G.K. ile buluştu. Sami K., bir süre sonra eşi ile tartışmaya başladı. Sami K., ağabeyi K.K. ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği eşini pompalı tüfekle bacaklarına ateş ederek vurdu. G.K. tedavi altına alınırken, Sami K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili olarak Sami K. hakkında 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlaması ile Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava görülmeye devam edildi. Davanın 3'üncü duruşmasında K.K. tanık olarak dinlenirken, G.K. ile aralarında duygusal birliktelik yaşadıklarını söyledi. K.K., "Hatırladığım kadarıyla 2018 yılının Mart ayında duygusal birlikteliğimiz başladı. Sonrasında kardeşim olan Sami’nin bu birlikteliği öğrenmesi nedeniyle G.K.’yi yaraladığını biliyorum. G.K. neden benimle birlikte olmadığını söylemiş. Kendi bileceği iştir. Bana sormuş olduğunuz ses kayıtlarını eşim bana dinletti. Bu ses kayıtları varken G.K. bizim birlikte olduğumuzu kabul etmemiş. Anlam veremedim" dedi.
Duruşmada söz verilen Sami K., "Her şey ortada, tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016