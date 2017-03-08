Afyonspor kafilesine taşla saldıran 4 sanık tahliye edildi

ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYASPOR ile oynanan maç sonrası yola çıkan Afjet Afyonspor takımının otobüsüne taşlı saldırıda bulunarak sportif direktörünün yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan 4 taraftar tahliye edildi.

Adapazarı'nda geçen ay oynanan Sakaryaspor- Afjet Afyonspor mücadelesinin ardından dönüş için yola çıkan Afyon sporekibinin bulunduğu otobüse, D-650 Karayolu Geyve mevkiinde parke taşları atan Sakaryaspor taraftarları, Afjet Afyonspor sportif direktörü İbrahim Çelik'in yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili 5 taraftar gözaltına alınırken, 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Taş attığı üst geçitten atlarken bacağı kırılan 19 yaşındaki H.A. ise tedavi altına alındı.

Sakarya Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama, mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından açılan davada bugün hakim karşısına çıkan sanıklar 19 yaşındaki H.A. ve K.G. ile 21 yaşındaki B.B., 17 yaşındaki S.K. ve 16 yaşındaki B.Y. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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