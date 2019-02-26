Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa etti
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa...
Proje finansmanı risk bakiyesi Aralık’ta yıllık yüzde 29 arttı
Proje finansmanı risk bakiyesi yüzde...
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar

Afyonkarahisarlı gençlerden Erdoğan'a videolu doğum günü sürprizi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65'inci yaş gününü, hazırladıkları videoyla kutladı. Bedenleriyle kalp figürü ve RTE harflerini oluşturan...

Afyonkarahisarlı gençlerden Erdoğan'a videolu doğum günü sürprizi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65'inci yaş gününü, hazırladıkları videoyla kutladı. Bedenleriyle kalp figürü ve RTE harflerini oluşturan gençlere, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da eşlik etti.
Afyonkarahisar'da, AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı'nca 26 Şubat 1954'te dünyaya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan başkanlığındaki 200 genç, Kocatepe Spor Kompleksi'nde bir araya geldi. Yaş günü sürprizi için AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu da gençlere eşlik etti. Hazırladıkları videoda bedenleriyle kalp oluşturan gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harfleri olan RTE yazdı ve ellerindeki cep telefonu ışıklarını açtı. 
Videoda ilk olarak AK Parti'li Eroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'm, doğum gününüz kutlu olsun" dedi. Hemen arkasında bulunan 200 genç ise hep bir ağızdan "Hayırlı, uzun ömürler reis" diye bağırdı. Erdoğan'ın fotoğraflarının da kullanıldığı görüntünün sonunda 'Seni çok seviyoruz reis. Sağlıklı mutlu yıllar' yazısına yer verildi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İl Gençlik Kolları Başkanı Karahan, "Cumhurbaşkanı'mızın doğum gününü ilk kutlayanlardan olmak istedik. Hızlı ve kısa sürede arkadaşlarımızla bir araya gelerek, güzel bir koreografi oluşturduk. Sayın bakanımız Veysel Eroğlu da bize eşlik etti. Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyoruz. Reisimize Allah'tan hayırlı ömürler diliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328