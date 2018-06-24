Afyonkarahisar'da seçmen sandığa gitti (2)

SANDIĞA 112 EKİPLERİ GÖTÜRDÜ

Afyonkarahisar'da rahatsızlığı dolayısıyla oy kullanamayan vatandaşlara 112 ekipleri yardım etti. Yürüme zorluğu çeken ve nefes darlığı rahatsızlığı olan Recep Selvi (75) 112 ekipleri tarafından Afyonkarahisar Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'na getirildi. Selvi'yi oy kullanacağı sınıfa 112 ekipleri tekerlekli sedyeyle taşıdı. 2026 numaralı sandıkta eşi Zeynep Selvi (71) ile birlikte oy kullanmaya gelen Recep Selvi, oy pusulalarını alarak kabinine geçti. Tercihini yapan Recep Selvi'nin oy zarfını eşi Zeynep Selvi sandığa attı. Oy kullanma işleminin ardından 112 görevlileri Selvi'yi bulunduğu kattan indirdi. Bu sırada gazeteciler de 112 ekiplerine yardım etti.



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