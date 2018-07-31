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Afyonkarahisar'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

AFYONKARAHİSAR’ın İhsaniye ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Tarım arazileri ve evlerde su baskınlarının yaşandığı sel nedeniyle Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunda ulaşım aksadı. Sel sularına kapılan yaklaşık 50 küçükbaş ...

Afyonkarahisar'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
AFYONKARAHİSAR’ın İhsaniye ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Tarım arazileri ve evlerde su baskınlarının yaşandığı sel nedeniyle Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunda ulaşım aksadı. Sel sularına kapılan yaklaşık 50 küçükbaş  hayvan da telef oldu.
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde, öğleden sonra etkili olan sağanak, Yaylabağı beldesi ile Ayazini ve Kuzviren köylerinde sele neden oldu. Sel suları tarım arazileri ve bazı evlere dolarken, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun 17’nci ve 21’inci kilometreleri arası su baskınları nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yaklaşık 4 saat boyunca kapalı olan yol jandarma, AFAD, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Yaylabağı Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kısmen ulaşıma açıldı.
Yaylabağı beldesindeki evleri su basarken, vatandaşlar biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Sel nedeniyle AFAD ekipleri zarar gören tarım arazileri başta olmak üzere yerleşim yerleriyle ilgili hasar tespit çalışmaları başlattı.
Kuzviren köyünde ise 50’ye yakın küçükbaş hayvan sel sularına kapılarak telef oldu. Bölgedeki yağışın etkisini yitirdiği, sel sularının da çekilmeye başladığı belirtilirken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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