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Afyonkarahisar'da sağanak; 250'den fazla evde ev ve iş yerini su bastı (2)

SANDIKLI'DA DERE TAŞTI, SEL OLDU Sandıklı'da dün saat 17.00 sularında aniden bastıran yağmur, Yavaşlar köyü Akpınar mevkisindeki derenin taşmasına neden oldu. Taşkın nedeniyle 19 evi su bastı, 250 dekar tarım arazisi zarar gördü. Sel...

Afyonkarahisar'da sağanak; 250'den fazla evde ev ve iş yerini su bastı (2)

SANDIKLI'DA DERE TAŞTI, SEL OLDU
Sandıklı'da dün saat 17.00 sularında aniden bastıran yağmur, Yavaşlar köyü Akpınar mevkisindeki derenin taşmasına neden oldu. Taşkın nedeniyle 19 evi su bastı, 250 dekar tarım arazisi zarar gördü. Sel sularına kapılan 1 eşek, 16 tavuk, 15 civciv ve 15 keçi telef oldu. Köye AFAD ekibi sevk edilirken, evlere giren su vidanjör yardımıyla geç saatlere kadar boşaltıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarım arazilerinde, jandarma ve AFAD ekipleri de evlerde zarar tespiti için çalışma başlattı. Kaymakam Eflatun Can Tortop ise köye gelerek, baskın yaşanan evlerde ev ve tarım arazilerinde incelemede bulunup vatandaşlardan ve muhtardan bilgi aldı.
'250 DEKARDA ZARAR VAR'
Kaymakam Tortop, "Düzensiz ve şiddetli yağış evlerimize, ekili alanlara zarar verdi. 20'ye yakın evimizde su baskını var. 1000 dekara yakın arazinin 250 dekarında zarar var. Tarım ve Orman Müdürü arkadaşımızın tespitine göre 30 bin lira civarında zarar var. Önemsiz denecek ölçüde hayvan telefatı var. Dün akşam itibarıyla AFAD, bizim arkadaşlarımız, Özel İdare, daha sonra ben de geldim. Bugün AFAD yine geldi. Çalışmalarını yaptı. Olumsuz bir zararı minimum zararla atlatmış bulunuyoruz. Can kaybı yok" dedi.
'HER ŞEY REZİL RÜSVA OLDU'
Tavukları telef olan köy sakinlerinden Mustafa Kaygusuz, "Sel kümesi bastı. Kümesten kurtarabildiğim civcivleri kurtardım. Tavukları kurtaramadım. Bir horoz, 10 civciv telef oldu. Avlumuzun içi, evimizin altı tamamen su altında kaldı. Her şey rezil rüsva oldu" diye konuştu.
'EVLERDE SU TAHLİYESİ'
Yavaşlar Köyü Muhtarı Sezgin Orhan, ise şunları söyledi:
"Dün saat 17.00 sıralarında şiddetli yağmur nedeniyle taşkın koruma dereleri taştığı için köyümüzü su bastı. 19 ev su altında kaldı. Geç saatlere kadar evlerde su tahliyesi yapıldı. Köyümüzde 1 eşek, 16 tavuk, 15 civciv telef oldu. Suyun getirdiği arazide 15 keçi ölüsü bulundu. Keçileri dağdan yaylalardan sel suları getirmiştir" diye konuştu.
Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), ()

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