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Afyonkarahisar'da dolu ve yağmur patates tarlalarına zarar verdi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yağmur ve dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. Sebze fidelerinin yanı sıra haşhaş, arpa, buğday ve patates tarlalarında büyük zarar oluştu. Sandıklı'ya...

Afyonkarahisar'da dolu ve yağmur patates tarlalarına zarar verdi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yağmur ve dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. Sebze fidelerinin yanı sıra haşhaş, arpa, buğday ve patates tarlalarında büyük zarar oluştu.
Sandıklı'ya bağlı Bekteş ve Karkın köylerinde dün akşam saatlerinde önce yağmur sonrasında dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bölge halkı zor anlar yaşarken, ekili alanlar zarar gördü. Ekili sebze fidelerinin yanı sıra haşhaş, arpa, buğday ve patates gibi ürünler de zarar verdi.
Bekteş Köyü sakinlerinden Yusuf Aktaş, yağmur ve dolu nedeniyle yer yer toprak kayması olduğunu, sel oluştuğunu söyledi. Köy yollarının kısmen ulaşıma kapandığını belirten Aktaş, "Yağış nedeniyle tarlalarımızda ki haşhaşta kararma oldu. Pırasa, patlıcan, biber, domates ve patates fidanlarımız hep zarar gördü" diye konuştu.
Bekteş Köyü Muhtarı Mehmet Bayar ise "Önce yağmur başladı. Sonra doluya çevirdi. Yaklaşık 45 dakika yağış oldu. Bu yağış nedeni ile köyümüz içinde bazı evleri su bastı. Ekinlerimiz zarar gördü. Dolu haşhaşları karartırken, patatesleri çürütmüş. Çiftçi mağdur durumda. Yetkililere haber verdik. Zarar tespiti için gelecekler" dedi.
Çok mağdur olduklarını ifade eden çiftçilerden Mehmet Koçagöz de "Ekinlerimiz bu afetten dolayı hep yerde. Zararımız büyük, mağdur duruma düştük. Hasılat bitti. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

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