Afyonkarahisar'da Ak Parti 3, CHP 1, MHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre Ak Parti 3, CHP 1, MHP 1 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Afyonkarahisar'da kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Ak Parti'den mevcut Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, mevcut milletvekili Ali Özkaya ile eski İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven meclise gitmeye hak kazandı. CHP'den mevcut milletvekili Burcu Köksal yeniden seçildi. MHP'den Mehmet Taytak milletvekili olurken, sürprizi yapan ise İYİ Parti oldu. İYİ Parti'nin birinci sıradan aday gösterdiği Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal meclise girdi.

ARTAN KONTENJANI İYİ PARTİ ALDI

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) son nüfus sayımına göre nisan ayında güncellediği milletvekili sayısı 5'ten 6'ya çıkan Afyonkarahisar'da Ak Parti, CHP ve MHP'nin vekil sayısında önceki döneme göre değişiklik olmadı. Artan 1 vekili alan ise İYİ Parti oldu. İYİ Parti'nin birinci sıradan aday gösterdiği DP Genel Başkanı Gültekin Uysal memleketinden milletvekili seçildi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ

Veysel Eroğlu: 1948'de Afyonkarahisar Şuhut'ta doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Doçent ve profesör oldu. Hollanda'da araştırmalar yaptı. İTÜ İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı; İSKİ Genel Müdürlüğü, İSTAÇ, KİPTAŞ, BİMTAŞ, HAMİDİYE, İSFALT AŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de yönetim kurulu başkanlığı; İGDAŞ, BEDAŞ, AYEDAŞ, TEMSAN'da yönetim kurulu üyeliği ve DSİ Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Su Vakfı kurucusu ve Mütevelli Heyeti Üyesi olup, Dünya Su Konseyi guvernörüdür. 45'i yabancı dilde olmak üzere 350'nin üzerinde ilmi makale, tebliğ ve mesleki teknik raporları ile kitapları yayınlandı. 23 ve 24'üncü dönemde Afyonkarahisar milletvekili seçildi. 60'ıncı hükümette Çevre ve Orman Bakanlığı; 61, 62, 63, 64 ve 65'inci hükümette Orman ve Su İşleri Bakanlığı yaptı. Halen bu görevi sürdürmektedir. İngilizce bilen Eroğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Ali Özkaya: 1970'te Afyonkarahisar Dinar Çayüstü köyünde doğdu. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Özel Ferda Koleji Kurucu Genel Müdürlüğü, Hukukçular Birliği Vakfı Kurulu Başkan Yardımcılığı, Hukuki Araştırmalar Derneği Genel Başkan Yardımcılığı ve Ankara Şubesi Kurucu Başkanlığı, Ak Parti Çankaya İlçe Başkanlığı (2003-2007) ile Ak Parti Genel Merkezi Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu. Ak Parti Merkez Disiplin Kurulu Sekreterliği görevini yürütmektedir. SETA Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesidir. Orta düzeyde Fransızca ve Arapça bilen Özkaya, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İbrahim Yurdunuseven: 1969 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1993 yılından itibaren Afyonkarahisar ilinde serbest avukatlık yapmaktadır. 2004- 2009 dönemi Ak Parti Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu. 2012 yılında yapılan kongreyle il yönetimine girdi ve İl Seçim İşleri Başkanlığı görevini üstlendi. 24 Haziran 2014 günü il başkanı olarak atandı. 24 Haziran seçimleri öncesinde görevinden istifa edip milletvekili adayı oldu. Evli ve 3 çocuk babası olup orta derecede Almanca bilmektedir.

CHP MİLLETVEKİLİ

Burcu Köksal: 1980'de Afyonkarahisar'da doğdu. Avukat, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütlerinde üyelik yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Köksal, evli ve 1 çocuk annesidir.

MHP MİLLETVEKİLİ

Mehmet Taytak: 1959'da Afyonkarahisar'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bolvadin'de tamamladı. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. 1984- 1987 yılları arasında Tomarza Meslek Lisesi Metal İşleri Bölümü'nde eğitimci olarak görev yaptı. 1988 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi 2'nci olağan ve 1991 3'üncü olağan genel kurullarında Merkez Karar Kuruluna seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi 6'ncı Olağan Genel Kurulunda Merkez Disiplin Kurulu üyesi seçildi. 7 ve 8'inci olağan büyük kurultayda MYK üyeliğine seçildi. 8 Kasım 2009 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi 9'uncu Olağan Büyük Kongresi'nde Başkanlık Divanı'nda, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine seçilmiştir. Ankara'da ticaretle uğraşan Mehmet Taytak, evli ve iki çocuk babası.

İYİ PARTİ MİLLEVTEKİLİ

Gültekin Uysal: 1976 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. Üniversite eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. University of Houston'da Siyaset Bilimi alanında lisans eğitimine başladı. Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 6 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Demokrat Parti 8'inci Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Demokrat Parti Genel Başkanlığına seçildi. İş hayatını aile şirketi Reisoğlu Mermer'de sürdürdü. Gültekin Uysal evli, Kayra ve Berrin adlarında iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

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