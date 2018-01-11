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Afyonkarahisar'da 12 ve 9 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Kültür ve Turizm Müdür vekili Mehmet Tanır, yürütülen yüzey araştırmaları sonucunda, Gebeceler beldesinde yaklaşık 12 milyon, Sandıklı'ya bağlı Karkın köyü bölgesinde ise 9 milyon...

Afyonkarahisar'da 12 ve 9 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Kültür ve Turizm Müdür vekili Mehmet Tanır, yürütülen yüzey araştırmaları sonucunda, Gebeceler beldesinde yaklaşık 12 milyon, Sandıklı'ya bağlı Karkın köyü bölgesinde ise 9 milyon yıl öncesine tarihlenen hayvan fosilleri bulunduğunu açıkladı.
İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Tanır, tarihin akışını değiştirecek önemli bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Tanır, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle bilim insanları ve Afyonkarahisar Müzesi ile birlikte yürütülen yüzey araştırmaları sonucunda, Afyonkarahisar ve Burdur bölgesinde 11- 12 milyon yıl öncesine ışık tutan verilere ulaştıklarını belirtti.
Araştırma kapsamında, 2016- 2017 yıllarında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Karkın, Kınık, Akin, Selçik ve Afyonkarahisar merkez, Gebeceler ve Seydiler lokalitelerinde (konum) yüzey araştırması gerçekleştirildiğini anlatan Tanır, "Bu araştırmalar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Arzu Demirel başkanlığındaki ekip tarafından Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği'nden öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu lokalitelerden Karkın, Kınık, Akin, Selçik, ilk olarak 1969- 1975 yıllarındaki Alman araştırmacılar ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü jeologlarının birlikte yürüttükleri linyit araştırmaları sırasında bulunmuştur" dedi.
12 MİLYON YIL ÖNCESİNE TARİHLENİYOR
Gebeceler bölgesindeki bulguların ilk kez Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Arzu Demirel başkanlığındaki ekip tarafından ortaya çıkarıldığını belirten Tanır, şöyle konuştu:
"Gebeceler Seydiler mevkisi, ilk kez bu yüzey araştırması kapsamında tespit edilmiştir. Bu nedenle son 30- 40 yıldır yörede Türk bilim insanları tarafından yürütülen ilk sistematik bilimsel çalışmalar olması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu alanlardan Gebeceler, oldukça zengin bir karasal memeli fosil lokalitesi olup, yaklaşık 12 milyon yıl öncesine tarihlenen gergedan, zürafa, fil, at, sırtlan, otçullar, misk geyiği, antilop, böcekçil ve kemirgen fosilleri içermektedir. Gebeceler'deki zengin zürafa koleksiyonu yöreye özgü bir zürafa türüne işaret etmektedir. Bu lokaliteyi Anadolu'daki diğer lokalitelerden ayıran en önemli özellik çok sayıda fosil hayvan dışkısı- koprolit içermesidir, hatta sayıca Avrupa'nın en zengin koproloit koleksiyonunu içerdiği söylenebilir." 
Fosillerin incelendikten sonra sergilenebileceğini kaydeden Mehmet Tanır, şunları söyledi:
"Sandıklı/Karkın fosil lokalitesi ise yaklaşık 9 milyon yaşlı karasal memeli fosil lokalitesi olup, domuz, zürafa, otçullar (keçi, ceylan, antilop), sırtlan, kedigiller, at, kemirgen, fil ve gergedan fosilleri içermektedir. Bu lokalitelerde bulunan fosillerle ilgili paleontolojik çalışmalar ile elde edilen veriler ışığında bölgedeki karasal birimlerin yaşlandırılması gerçekleştirilebilecek ve yörenin doğa tarihiyle ilgili bilgilere ulaşmak mümkün olacaktır. Gerek yüzey araştırması gerekse kurtarma kazıları kapsamında bulunan fosillerin incelenmesinin ardından Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü'nde doğa tarihi seksiyonu oluşturularak sergilenmesinin mümkün olabileceği düşünülmektedir."

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