Afyonkarahisar'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 55'i asılsız

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR 112 Acil Çağrı Merkezi Kalite Kontrol Koordinasyon Değerlendirme Sorumlusu Aygün Güdük, merkeze aylık yaklaşık 60 bin çağrı geldiğini belirterek, "Aldığımız çağrıların yüzde 55'i asılsız ve gereksiz çağrılardır" dedi.

Türkiye genelinde çağrı merkezlerinin acil numaraları bir araya toplanmasının ardından vatandaşlardan gelen çağrı sayısı da her geçen gün artıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye müdürlükleri ve Orman İşletme Merkezlerinin acil çağrı numaraları tek çatı altında toplanmıştı.

'YÜZDE 55'İ GEREKSİZ'

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aylık 60 bin çağrının geldiği, bu çağrıların 35 binin gereksiz çağrı olduğu belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezi Kalite Kontrol Koordinasyon Değerlendirme Sorumlusu Aygün Güdük, "Aldığımız çağrıların yüzde 55'i asılsız ve gereksiz çağrılardır. Çocuk aramaları, telefoncu aramaları, deneme ve sahte çağrılardır. Günlük bazda hesapladığımızda 2 bin ile 2 bin 250 arasında çağrı alıyoruz. Bu çağrıların 800'ü gerçek çağrıdır. Geri kalanlar ise gereksiz, vaka dışı aramalardır" dedi.

DAHA ÇOK ÇOCUKLAR ARIYOR

Gereksiz çağrıları genelde çocukların yaptığına işaret eden Güdük, "Aldığımız her 100 çağrının 52'si sağlık birimine, 35'i emniyet birimine, geri kalanı ise diğer kurumlar arasında paylaşılmaktadır. Bunların yanı sıra daha çok çocuk aramaları var. Çocuklar telefonu eline aldıklarında daha fazla kontrol altında tutmaya çalışalım. Telefon deneme veya gereksiz çağrı olsun vatandaşımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz. 4 yıl önce bizim gereksiz çağrı oranımız yüzde 80'di. Şu anda bu rakam yüzde 55'lere kadar indi. Bu konuda vatandaşımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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