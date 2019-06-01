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Afyonkarahisar- Antalya yolunda bayram yoğunluğu

AFYONKARAHİSAR- Antalya Karayolu'nda ve yol üzerindeki dinlenme tesislerinde, 9 günlük bayram tatilinin başlaması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Polisler kavşaklarda denetimlerini sürdürürken, trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. 9 günlük...

Afyonkarahisar- Antalya yolunda bayram yoğunluğu
AFYONKARAHİSAR- Antalya Karayolu'nda ve yol üzerindeki dinlenme tesislerinde, 9 günlük bayram tatilinin başlaması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Polisler kavşaklarda denetimlerini sürdürürken, trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Afyonkarahisar- Antalya Karayolu ile yol üzerindeki dinlenme tesislerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Öğle saatlerinden itibaren karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik polisleri de aralıksız denetim yapıyor. Yol üzeri ile kavşaklarda uyguluma noktaları oluşturan trafik polisleri, sürücüleri emniyet şeritlerini işgal etmemeleri ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıyor. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar meydana geliyor.
Tatilcilerin mola verdiği dinlenme tesisleri de yüzde 100'lük doluluk kapasitesiyle çalışıyor. Ankara'dan Aydın Nazilli'ye bayram tatiline giden Hilmi Korgalı, "Yollar yoğun. Yolda sıkıntı yok. Açık ama çok yoğun, araçlar yavaş ilerliyor" dedi.
Sandıklı'daki bir dinlenme tesisinin müdürü Aliosman Uğur da "Yol çok kalabalık. Bayram yoğunluğu yaşanıyor. Şu anda tesisimizde 24 saatlik doluluk oranı yüzde 100. Bütün yola çıkan vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin trafik kurallarına uymalarını istiyoruz" diye konuştu.

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