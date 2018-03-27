Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3)

'O YOKSA SEN VARSIN'

Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın Kocaeli'nin Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan kardeşi Aykut Imış da (21) Şuhut'a geldi. İlçe protokolü tarafından anne ve babasının yaşadığı eve getirilen Aykut Imış, babası Ali Imış'a sarılıp gözyaşı döktü. Baba Imış, oğluna "O yoksa sen varsın" diyerek ağladı.

'BU ACI BANA ÇOK GELDİ'

Aykut Imış daha sonra sandalye haline getirilen sedyeye oturtulan annesi Şifa Imış'ın yanına geldi. Sürekli oğlu İbrahim'in adını sayıklayan ve "Allah'ım benim canımı da al. Bu acı bana çok geldi" diye gözyaşı döken anne Şifa Imış, oğlu Aykut Imış'a sarılıp, "Allah seni bize bağışladı. Tek tesellimiz sen ve kardeşinsin. Allah seni bizlere bağışlasın" diye ağladı. Şehit ağabeyinin eşi Yasemin Imış'ın da yanına giden Aykut Imış, ona da sarılıp gözyaşı döktü.

'DAHA ÖNÜMÜZDE UZUN YILLAR VARDI'

Şehit İbrahim Imış'ın cenazesi ambulansla anne ve babasının yaşadığı evin önüne getirildi. Ambulansın görülmesiyle çevrede toplanan kalabalık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Şehidin tabutunun helallik alınması için askerler tarafından evin önüne indirilmesi sırasında ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne Şifa Imış, "Oğlum sana doyamadım" derken, eşi Yasemin Imış da "Nereye gittin, daha önümüzde uzun yıllar vardı. Beni çocuklarımla tek başıma bıraktın" diye ağladı. Şehidin annesi ve eşi fenalık geçirdi. Eşinin tabutuna sarılan Yasemin Imış'ı yakınları ve diğer kadınlar güçlükle ayırdı. Namaz öncesi babaanne Hacer Imış da ağıtlar yaktı.

'VATANA CANIMIZ FEDA'

Şehidin cenazesi daha sonra aynı ambulansa konularak tören için Ulucami'ye götürüldü. Törene, kendisi de Şuhutlu olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve diğer protokol üyeleriyle yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi Bakan Eroğlu, anne ve babaya başsağlığı dilerken, şehidin kardeşleriyle ilgilendi. Baba Ali Imış, Bakan Eroğlu'na, "Vatana canımız feda" dedi.

Tören öncesinde şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu öğle namazının ardından cenaze namazını kıldırdı. Helallik alınmasından sonra askerlerin omuzlarına aldığı şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu, ardından vatandaşlar alarak ilçe mezarlığındaki aile kabristanına kadar taşıdı. Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın cenazesi burada toprağa verildi.



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