Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)

ASKERLİKTEN SONRA GÖREVE BAŞLAMIŞ

Hakkari'deki üs bölgesine saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un (25) babası Zafer Akkuş, annesi Ayşe Akkuş ve eşi Hatice Akkuş'a şehadet haberini Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Zekai İnan ile beraberindeki askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan ailenin yakınları ve köylüler de şehidin ailesinin evine akın etti. Aile acı haberle yıkılırken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı, din görevlileri de dua etti. Şehidin mermer işçisi olan babası Zafer Akkuş, annesi Ayşe Akkuş, eşi Hatice Akkuş ve 3 aylık oğlu Bora Efe Akkuş'un Çalışlar köyünde ikamet ettiği belirtildi. Ailenin 4 çocuğundan en büyüğü olan Şehit Servet Akkuş'un vatani görevini yaptıktan sonra piyade sözleşmeli er olarak göreve başladığı kaydedildi.

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