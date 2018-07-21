Afrodisyas Antik Kenti'nde konser

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisyas Antik Kenti'nde, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası konser verdi.Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan dünya mirası Afrodisyas Antik Kenti'ni daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla konser düzenlendi. Gecede Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Türk halk ve sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Afrodisias'ın simgesi, şehrin ana giriş kapılarından birisi Tetrapylon'a kurulan sahnede verilen konsere davet edilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yoğun programı nedeniyle gelemedi. Konseri Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Karacasu Kaymakamı Sinem Büyüknalçacı, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Karacasu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Büyükyapıcı, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, Buharkent Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol ve ilçe dışından gelenlerle birlikte çok sayıda sanatsever izledi.Şef Orhan Şallıel yönetimindeki 40 kişiden oluşan orkestra ile solistler Nilgün Kızılcı, Murat Irkılata, Tuba Akyol, Murat Salim Tokaç ve Zafer Albayrak, 12 seçkin eseri seslendirdi. Tarihi dokuya zarar vermeyecek özel ses sisteminin kullanıldığı etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç da Padişah Abdülaziz'in bir bestesini seslendirdi.Doç. Dr. Tokaç, tarihi güzelliklerin daha geniş kitlelere yayılması, daha geniş kitlelerce bilinmesi için bu konser serisini geçen yıl başlattıklarını ifade etti, ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gece sonunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Vali Köşger'e, Afrodisias'ın kültür belgesini Bakan Ersoy adına takdim etti. Köşger de orkestra şefi ve solistlere çiçek sundu.Etkinliği çok beğendiğini söyleyen Vali Köşger, "Konseri ve burada icra edilen her şeyi çok beğendim. Ortam, ambiyans, icra edilen eserler ve bu fikir çok güzel. Emeği geçenlere şehrim ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Bugün burada Afrodisias'ta, binlerce yıllık geçmişe sahip bu antik kentte, Neşet Baba'nın bozlaklarını çok sesli batı müziği enstrümanlarıyla icra ederek yolumuza devam ediyoruz. Bu derin ve güçlü medeniyet yürüyüşü ilelebet devam edecek. Neşet Baba'yı da, Erik Dalı'nı da, sanat müziği eserlerini de çok beğendim. Sağ olun, var olun. 29 Mayıs 2019 günü de aynı orkestra ile Aydın'da 29 Mayıs Fetih şölenlerimizde senfonik ilahi dinletisi sunacağız. Bunun müjdesini de verelim" dedi.

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