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Afrodisias’a hayran kaldılar

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve beraberindeki heyet Aydın’ın Karacasu İlçesinde bulunan tarihi Afrodisias Antik Kenti’ni gezdi. Pervin Ersoy, Afrodisias Antik Kenti’ne hayran kaldığını belirterek, "Afrodisias...

Afrodisias’a hayran kaldılar
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve beraberindeki heyet Aydın’ın Karacasu İlçesinde bulunan tarihi Afrodisias Antik Kenti’ni gezdi. Pervin Ersoy, Afrodisias Antik Kenti’ne hayran kaldığını belirterek, "Afrodisias gerçektende dünya harikası ve dünya mirasında yer alan muhteşem bir yer" dedi. 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy bir gurup yerel ses ve tiyatro sanatçıları ile Afrodisias Antik Kentine geldi.  Ersoy ve beraberindeki sanatçıları Afrodisias Müzesi girişinde Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, eşi Hatice Soley, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger, AK Parti İlçe Başkanı Fuat Meriç, Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, Jandarma Komutanı Onur Özdemir karşıladı. Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç'un rehberlik yaptığı sanatçılar ilk kez geldikleri Afrodisias'a hayran kaldı. 
Gezi hakkında bilgi veren Saffet Emre Tonguç, "Biz bu etkinliğimiz kapsamındaki gezilerimizi  2-3 günlük yapıyoruz. Ülkemizin dört bir yanını baştan sona gezerek görmeyi ve tanımayı hedefliyoruz. Ünlü sanatçılarımızla ve tiyatrocularımızla bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz" dedi. 
'AFRODİSİAS ANTİK KENTİNE İLK KEZ GELİYORUM'
Gezinin ardından konuşan Pervin Ersoy, "Tüm ülkemizi baştan sona gezip tanımak ve sonunda da tanıtmak için sanatçı dostlarımız ile çok güzel ve uyumlu bir ekip kurduk. Proje kapsamında bu ekibimiz ile birlikte tüm ülkemizi gezip tanımaya çalışıyoruz. İnşallah gitmediğimiz yer kalmayacak. Türkiye'nin yani ülkemizin medeniyetlerin beşiği olduğunu tüm dünya ülkelerine de göstermek istiyoruz. Dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti'ne ilk kez geliyorum. Bu muhteşem yeri gördükten sonra daha önce gelmediğime de pişman oldum. Ama nasip bu güne imiş. Ekipteki arkadaşlarımız bol bol bu bölgenin fotolarını çekme imkanı buldular. Bunları sosyal paylaşım sitelerine koyacağız. Ve tüm dünya ile paylaşacağız. Bu fotoğrafları görenler tabi ki doğal olarak bu bölgeleri görebilmek için buralara geleceklerdir diye düşünüyoruz. Afrodisias gerçekten de dünya harikası ve dünya mirasında yer alan muhteşem bir yer. Ben ülkemizde yaşayan dostlarımızın ve tüm dünyadaki insanlarımızın buraya gelip, bu bölgeyi özellikle de Dünyaca ünlü tarihi Afrodisias kentini gezmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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