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Afrin şehidinin 'yetimhane' vasiyeti

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'ın (22), ailesine ödenecek parayla yetimhane yapılmasını...

Afrin şehidinin 'yetimhane' vasiyeti

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'ın (22), ailesine ödenecek parayla yetimhane yapılmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı.
Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, 22 Mart'ta gerçekleştirilen arama- tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan şehit düştü. Ailesi Antalya'da oturan Çalışkan, 23 Mart'ta memleketi Burdur'a bağlı Bucak ilçesinde toprağa verildi.
Şehit sözleşmeli er Çalışkan'ın eşyaları, geçen salı günü Antalya'daki ailesine teslim edildi. Şehidin ailesi, eşyaların arasında Çalışkan'ın el yazısıyla bir kağıda yazdığı vasiyeti bulundu. Çalışkan, 'Vasiyetname' başlıklı yazısında, ailesine ödenecek parayla yetimhane yapılmasını istedi. Eşyaları arasında bulunan deftere yazdıklarının kitap haline getirilmesini de isteyen şehidin imzasının bulunduğu kağıtta şu ifadeler yer alıyor:
"Bu zamana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim ama bunu yazma gereği duydum. Eğer şehit olursam TSK'dan gelen tüm paramla bir tane yetimhane yapılmasını ve ismimin konulmasını istiyorum. Beyza'ya verdiğim yazıların, defterlerin kitap haline getirilip kitabın isminin 'Vasiyetname' olmasını ve 'anonim' olarak yazılmasını istiyorum. Kardeşlerimin okul masraflarını ve tüm masraflarının TSK'nın karşılamasını arz/rica ediyorum. Vatana bir canım daha olsa onu da veririm. Arz ederim."

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