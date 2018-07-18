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Afrin şehidinin silah arkadaşlarından vefa örneği

SURİYE'nin Afrin kentinde PKK/PYD'li teröristlere karşı gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekâtı' sırasında çıkan çatışma sonucu, geçen 1 Mart'ta şehit olan Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in silah arkadaşları, şehidin Van'ın Erciş...

Afrin şehidinin silah arkadaşlarından vefa örneği
SURİYE'nin Afrin kentinde PKK/PYD'li teröristlere karşı gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekâtı' sırasında çıkan çatışma sonucu, geçen 1 Mart'ta şehit olan Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in silah arkadaşları, şehidin Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ailesini ve mezarını ziyaret etti.
Görev yerleri İzmir'in Bornova ilçesindeki askeri birliklerinden kiradıkları özel minibüsle Van'ın Erciş ilçesine bu sabah gelen Şehit Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in silah arkadaşları, ilk olarak şehidin ailesini ziyaret etti. Şehit Çevik'in anne ve babası, oğullarının silah arkadaşlarına görünce duygu dolu anlar yaşandı. Askerler, şehidin anne ve babasının elini öperek, acılarını paylaştı. Ardından  silah arkadaşları beraber görev yaptıkları Şehit Rıdvan Çevik'in mezarını ziyaret ederek, dua etti, Kuran-ı Kerim okudu.
Şehidin babası Zeynel Abidin Çevik, oğlunun silah arkadaşlarının yaptığı ziyarette buruk bir mutluluk yaşadıklarını belirterek,"Rıdvanımın silah arkadaşlarının ziyaretleri, bizleri mutlu etmiştir. Allah kendilerinden binlerce kez razı olsun. Allah acı göstermesin. Acılar paylaştıkça azalır. Şehidimin arkadaşlarını, her birini kendi evladım gibi bağrıma basıyorum. Bizlerin acısını paylaştılar. Rıdvanımın kokusunu getirdiler. Vatan sağ olsun" dedi.

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