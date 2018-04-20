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Afrin şehidinin cenazesi, helallik için önce Kayseri'ye getirildi

SURİYE'nin teröristlerden temizlenen Afrin bölgesinde arama tarama faaliyetlerini yürütürken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun (31) cenazesi, eşinin isteği üzerine memleketi...

Afrin şehidinin cenazesi, helallik için önce Kayseri'ye getirildi
SURİYE'nin teröristlerden temizlenen Afrin bölgesinde arama tarama faaliyetlerini yürütürken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun (31) cenazesi, eşinin isteği üzerine memleketi Bursa'dan önce, Hatay'dan askeri uçakla, Kayseri'deki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda görev yapan 6 aylık evli, şehit Çobanoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere törenle Bursa'ya uğurlandı.
Zeytin Dalı Harekâtı ile terör örgütlerinden temizlenen Afrin'de, dün saat 15.00 sıralarında Dermeşkanlı köyündeki binalarda yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında bir evde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit oldu. Şehit Taner Çobanoğlu'nun (31) cenazesi, eşinin isteği üzerine memleketi Bursa'dan önce, evinin bulunduğu Kayseri'ye getirildi.
Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda görev yapan şehidin cenazesi, Hatay'dan askeri uçakla getirildiği Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üssü'nde, askeri törenle protokol tarafından karşılandı. Ardından, şehidin Uzman Çavuş'un cenazesi, askeri konvoyla 6 ay önce evlendiği Yasemin Çobanoğlu ile birlikte yaşadığı Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi Çelik Sitesi'ndeki evine helallik alınması için götürüldü. Vatandaşlar şehidin cenazasini tekbirlerle karşıladı. Acılı eş Yasemin Çobanoğlu güçlükle ayakta dururken, şehidin ablası Ebru Yıldız askerlerin elinde bulunan kardeşinin fotoğrafını öperek, "Kardeşim seninle gurur duyuyorum. Sen görevini en iyi şekilde yaptın. O köpekleri sevindirmeyeceğiz. Hakkım sana helal olsun" dedi. Burada duaların ardından şehidin tabutu Bursa'ya uğurlanmak üzere 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na götürüldü.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun cenazesinin, Bursa'da Merkez Mihraplı Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

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