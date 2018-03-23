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Afrin şehidinin babasına 'Şehadet Beraatı'

VAN Bölge Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in (26) Erciş'te yaşayan babası Zeynel Çevik'i ziyaret edip, 'Şehadet Beratı'nı...

Afrin şehidinin babasına 'Şehadet Beraatı'
VAN Bölge Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in (26) Erciş'te yaşayan babası Zeynel Çevik'i ziyaret edip, 'Şehadet Beratı'nı teslim etti.
Van Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş; Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Erciş 108'inci Topçu Alayı Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ile birlikte 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 1 Mart'ta şehit olan Jardarma Onbaşı Rıdvan Çevik'in ailesini ziyaret etti. Korgeneral Salih Karataş, şehit babası Zeynel Çevik'e 'Şehadet Beratı'nı teslim etti. Korgeneral Karataş, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerin önünde saygıyla eğildiklerini ve Allah'tan rahmet dilediklerini söyledi.
Şehidin babası Zeynel Çevik de "Evladımızı vatana şehit verdik. Gururluyuz. Vatan sağ olsun. Oğlumuz Rıdvan her konuşmamızda gururlanarak yaptığı görevin kutsallığından söz ederdi. Biz, kendisine 'Görevi bırak gel' dediğimizde, 'Şehit olmadan gelmem' diyerek bu söylemimize tepki gösterirdi" dedi.

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