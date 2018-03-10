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Afrin şehidinin adı, mezun olduğu okul ve kent ormanına verilecek 

SURİYE'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Arif Demirel'in adı, memleketi Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mezun olduğu okul ile kent ormanına verilecek. Ak Parti İNebolu İlçe Başkanı Mustafa...

Afrin şehidinin adı, mezun olduğu okul ve kent ormanına verilecek 
SURİYE'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Arif Demirel'in adı, memleketi Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mezun olduğu okul ile kent ormanına verilecek.
Ak Parti İNebolu İlçe Başkanı Mustafa Huner Özay, Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 Mart'ta şehit olan İnebolulu Uzman Çavuş Arif Demirel'in adının şehidin mezun olduğu İmam Hatip Lisesi'ne verileceğini açıkladı. Mustafa Huner Özay, vali ile görüşüp böyle bir karar aldıklarını belirterek "İnebolu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin adı Şehit Uzman Çavuş Arif Demirel İmam Hatip Lisesi olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz, ruhu şad olsun" dedi. 
İnebolu Belediye Başkanı MHP'li Engin Uzuner de İskele Altı mevkisinde yapımı devam eden İnebolu Kent Ormanı'na da Şehit Uzman Çavuş Arif Demirel'in adının verileceğini duyurdu.

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