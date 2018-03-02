Afrin şehidi Uzman Çavuş Dinek, telefonla görüştüğü annesinden helallik istemiş (3)

DENİZLİ'DE 5 BİN KİŞİ UĞURLADI

TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda dün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in (22) cenazesi, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki babaevinde helallik alınmasının ardından, memleketi Denizli'nin Tavas ilçesinin Çalıköy Mahallesi'ne getirildi. Buradaki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli milletvekilleri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehit Dinek'in Türk bayrağına sarılı tabutunun töreninin yapıldığı Çalıköy İlkokulu bahçesine getirilmesiyle birlikte gözyaşları sel oldu. Şehidin annesi Sezgül Dinek, baba Kemal Dinek, kardeşi Nimet Dinek, nişanlısı Huriye Alacı, şehidin tabutu başında gözyaşı döktü. Anne Sezgül Dinek, şehidin tabutu başındaki fotoğrafını öpüp, sarılarak, "Mehmet'im sen bu kadar güzel, bu kadar yakışıklı mıydın? Anneni topal ayağıyla niye koyup gittin?" diyerek feryat etti. Törende şehidin nişanlısı Huriye Alaca ve kardeşi Nimet Dinek askeri kamuflaj giydi. Şehidin nişanlısı Huriye Alaca'nın, "Gittim, dönemeyeceğim, dedin. Beni bırakıp nerelere gittin? Evlenecektik" sözleri yürekleri dağladı.

Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Dinek'in cenazesi, tekbirler eşliğinde mahalle mezarlığına götürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cenaze töreninin ardından şehidin cenazesi mezarlığa götürülürken, baba Kenan Dinek'in koluna girerek eşlik etti.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()



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