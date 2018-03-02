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Afrin şehidi, Erciş'te 7 bin kişi tarafından uğurladı

ZEYTİN Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik (26), memleketi Van'ın Erciş ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazenin cami avlusuna getirilmesi sırasında...

Afrin şehidi, Erciş'te 7 bin kişi tarafından uğurladı
ZEYTİN Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik (26), memleketi Van'ın Erciş ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazenin cami avlusuna getirilmesi sırasında şehidin annesi Leyla, babası Zeynel Abidin, kardeşleri ve nişanlısı Seda Derin tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Afrin harekatınde dün şehit olan 8 askerden biri olan Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik için memleketi Erciş ilçesinin Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Hazreti Ömer Camisi önünde tören düzenlendi. Törene Ulaştarma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, Van Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, polis ve askeri yetkililer ile yaklaşık 7 bin kişi katıldı.
AİLESİ VE NİŞANLISI TABUTA SARILARAK AĞIT YAKTI
Cuma namazı öncesi Van'dan helikopterle Erciş ilçesine getirilen Şehit Jandarma Onbaşı Çevik'in cenazesi, cami avlusuna götürüldü. Bu sırada gelen babası Zeynel Abidin, annesi Leyla, iki kardeşi ve nişanlısı Seda Derik, tabuta sarılarak ağıtlar yaktı, gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını askeri yetkililer, teselli etmeye çalıştı. Şehit cenazesi, cuma namazına müteakip, kılınan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra aynı mahallede bulunan Çınarlı mezarlığında  gözyaşları arasında toprağa verildi. 
EVLİLİK HAZIRLIKLARI YAPIYORDU
Afrin'de şehit düşen 1'i kız 3 kardeşin ikincisi olan Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in 4 ay önce  nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilirken, 4 gün önce İzmir'den Afrin'e gittiği sırada babası Zeynel Abidin ile telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Babasının, "Oğlum gerekirke istifa et gitme" sözüne  tepki gösterip üzülen Şehit Çevik, şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağını, gerekirse kendisini de Afrin'a giderek şehit olacağını babasına söylediği belirtildi.

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