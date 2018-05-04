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Afrin şehidi Astsubay, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli...

Afrin şehidi Astsubay, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemil Erkek, memleketi Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.
Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemil Erkek'in cenazesi, bugün merkez Karesi ilçesi Yağcılar Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Evinin önünde alınan helalliğin ardından şehit Erkek'in cenazesi, törenin yapıldığı Yağcılar Camii yakınındaki alana götürüldü.
Törene, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Savunma Bakan Müsteşarı Tümgeneral Mehmet Göktan, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zekai Kafaoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin eşi Selva ise 4.5 yaşındaki kızı Melike ve 5 aylık oğlu Salih Enes ile törene katıldı.
ŞEHİT EŞİ VE KIZINDAN AĞLATAN DİYALOG
Şehidin eşi Selva Erkek ile 4.5 yaşındaki kızı Melike Ceren, şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemil Erkek'in tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Selva Erkek'in kıkzı Melike ile diyalogları herkesi gözyaşın boğdu. Selva Erkek kızına "Ben böyle sarılıyorum ayaklarına. Sen de gövdesine sarıl. Bacaklarına sarılalım şaka yapalım" diye konuştu. Şehidin görev arkadaşı, zor da olsa ikna ettiği küçük Melike Ceren'i annesinin yanından alarak tabutun başından uzaklaştırdı. Şehit annesi Bahriye Erkek'in ise feryatları yürekleri dağladı. 
Törende şehidin babası Rahim ve annesi Bahriye Erkek, taziyeleri kabul etti.
Cenaze namazını, Balıkesir Müftüsü Ramazan Topçam kıldırdı. Namazın ardından Bakan Canikli ve protokol üyeleri, şehit Cemil Erkek'in cenazesini, askeri araca kadar omuzlarında taşıdı. Mahalle mezarlığına götürülen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemil Erkek'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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