Afrin şehidi Astsubay'a İzmir'de son görev

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın (28) cenazesi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

TSK'nın yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında, Afrin kırsalındaki Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesindeki operasyon sırasında, güvenlik güçleri ile PYD/YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen 8 askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın cenazesi İzmir'e getirildi. Bekâr olan şehit için önce, Gaziemir ilçesinin Gazikent Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alındı, dua edildi.

Ardınan, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Abdülhamit Yavuz Caddesi üzerinden törenin düzenleneceği camiye doğru yola çıkarıldı. Cadde Türk bayraklarıyla donatılırken, vatandaşlar tekbirlerle şehit konvoyuna eşlik etti. Daha sonra Şehit Palancı için Gaziemir’deki Gülhane Camii’nde askeri tören düzenlendi.

Törene şehidin emekli polis memuru babası İhsan Palancı, annesi Yasemin Palancı, ağabeyi Kadir Palancı, kardeşi Ümit Palancı, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Mahmut Atilla Kaya, Necip Kalkan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil İbrahim Şenol, emekli Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, bazı ilçe belediye başkanları, şehidin yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, şehidin silah arkadaşları tabutun başında ağladı. Şehidin annesi, babası, ağabeyi ve kardeşi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Mardin'in Artuklu ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın cenazesi, camideki törenin ardından top arabasına konuldu. Top arabasının arkasından şehit ailesiyle birlikte yürüyen vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı, tekbir getirdi. Cenazeye katılan vatandaşlar, asker selamı vererek şehide son görevlerini yerine getirdi. Şehit Uğur Palancı, Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.



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