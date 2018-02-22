Afrin gazisine, eğitimci ve öğrencilerden ziyaret    

KAYSERİ, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde terör unsurlarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan Yüzbaşı Onur Özdoğan’ı, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, beraberinde eğitimci ve öğrencilerden oluşan heyetle ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Zeytin D'alı Harekatı sırasında gazi olan Yüzbaşı Onur Özdoğan’ı, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, yardımcıları Osman Karaca, Hacı Kaya, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ünal Çolak, Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi, Yüksek Mimar Selçuk Kara Kimseli İlkokulu, Şehit Levent Çetinkaya orta ve İlkokulu müdürleri ile bir grup öğrenci evinde ziyaret etti. Gazi Özdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulunup, Türk Bayrağı, Kuran-ı Kerim ve çiçek veren Osman Elmalı, "Gazi onurlanmış askerdir. Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir. Bizim kültürümüzde şehitlik ve gazilik iki güzelden biri olarak ifade edilir. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan gazilerimiz, cesaretin ve fedakârlığın sembolleri, ülkemizin medarı iftiharıdır" dedi.

Daha sonra öğrencile hitaben konuşan Elmalı, "Sevgili öğrenciler, Hayal mahsulü kahramanlar yerine şu anda karşınızda duran gerçek kahramanlardan bir tanesi yüzbaşımız Onur Özdoğan'dan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Afrin gazisi Piyade Yüzbaşı Onur Özdoğan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk Milletinin desteği ve duaları bizlere her zaman güç vermekte. Manevi destek orda zorlu şartlarda görev yapan arkadaşları olumlu yönde etkiliyor. Türk Milletinin arkamızda olması bize onur ve kuvvet vermekte. Sizlerin, ve öğrencilerimizin bu ziyareti bana ve aileme büyük moral oldu" diye konuştu.

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