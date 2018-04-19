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Afrin'den acı haber: 1 uzman çavuş şehit (2)

ŞEHİT EŞİ ACI HABERLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU  Afrin'de tuzaklanmış bombanın patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit olduğu haberi, Kayseri'de oturan 6 aylık eşi Yasemin Çobanoğlu'na iletildi. Genç kadın eşinin...

Afrin'den acı haber: 1 uzman çavuş şehit (2)

ŞEHİT EŞİ ACI HABERLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
 Afrin'de tuzaklanmış bombanın patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit olduğu haberi, Kayseri'de oturan 6 aylık eşi Yasemin Çobanoğlu'na iletildi. Genç kadın eşinin şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. 
Kayseri 1. Komando Tugayında görev yapan 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı sonrası Dermeşkanlı  köyünde saat 15.10'da binalarda yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında bir binada teröristler tarafından tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit oldu. Acı haber şehidin kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya sokakta oturan eşi Yasemin Çobanoğlu'na askeri yetkililer ve Aile ve Sosyal Politiklar İl Müdürlüğü yetkilieri tarafından verildi. Aldığı acı haber sonrası gözyaşlarına boğulan şehit eşi Yasemin Çobanoğlu, 112 Acil Sağlık Servis yetkilileri tarafından güçlükle sakinleştirildi. 
ehidin eşiyle birlikte yaşadığı Çelik sitesine askerler tarafından ay yıldızlı bayraklar asıldı. Şehit Uzman çavuş Çobanoğlu'nun, eşi Yasemin'in ısrarı üzerine yarın sabah Kayseri'deki evine getirilerek alınacak helallik sonrası askeri uçakla götürüleceği Bursa'da Merkez Mihraplı Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliğinde toprağa verileceği ifade edildi.
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,() -

FOTOĞRAFLI

 

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