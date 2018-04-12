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Afrin'deki çocuklar için oyuncak aldılar

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Ayfer-Gazanfer Güngör İlkokulu'nun öğrencileri, Afrin'deki çocuklar için oyuncaklar aldı. Okul Müdürü Süleyman Özdağ hayatın normale dönmesine katkı sağlamak için çocuklara...

Afrin'deki çocuklar için oyuncak aldılar

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Ayfer-Gazanfer Güngör İlkokulu'nun öğrencileri, Afrin'deki çocuklar için oyuncaklar aldı. Okul Müdürü Süleyman Özdağ hayatın normale dönmesine katkı sağlamak için çocuklara oyuncak göndermek istediklerini söyledi.
Darıca Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Ayfer-Gazanfer Güngör İlkokulu öğrencileri, Afrin'deki çocuklar için oyuncak yardımında bulundu. Okulun 1-C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Melihat Ataş Özdağ öncülüğünde Afrin'deki çocuklar için oyuncaklar aldı. Toplanan oyuncaklar kargo ile gönderildi. Okulun müdürü Süleyman Özdağ yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın başarılı olması için onları tam olarak hayata hazırlamak gerekir. İnsan yapısı gereği çevresinde olan bitene kayıtsız kalamaz. Bu bağlamda Mehmetçiğimizin huzur ve güven götürdüğü Afrin'e biz de 'Her çocuğun oyun oynama hakkı vardır' ilkesi doğrultusunda, hayatın normale dönmesine katkı sağlamak amacıyla oradaki çocuklara oyuncak gönderdik" dedi.

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