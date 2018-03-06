Afrin'deki babalarına moral için klipte oynadılar

DENİZLİ'deki 9 anaokulu öğrencisi, Afrin'deki harekatta görev alan babalarına moral vermek için çekilen klipte oynadı. Ayrıca minik öğrencilerin yaptıkları resimler, mektuplar ve çeşitli hediyelerin yer aldığı kutular da okul yönetimi tarafından babalarına ulaştırılmak üzere askeri yetkililere teslim edildi.Mehmetçik Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Anaokulu'nda öğrenim gören minikler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki operasyonuna katılan askerlere moral vermek amacıyla okul yönetimi tarafından çekilen klipte rol aldı. Okul yönetimi ve velilerin de desteğiyle kamera karşısına geçen ve askeri kıyafet de giyen çocuklar, çekilen klipte babalarına destek mesajı gönderdi. Asker çocukları ile diğer öğrencilerin yer aldığı klipte çocuklar, "Biz 3 yaşındayız, biz 4 yaşındayız, biz 5 yaşındayız. Ama anlıyoruz. Siz bizim için oradasınız, biliyoruz. Biz burada sizin sayenizde güvendeyiz, sizi çok seviyoruz" sözlerini yüksek sesle söyledi. Çekilen klipte, babaları Afrin'de olan çocukların derslerde Türk bayrağı çizmesi, asker üniforması giymesi, babalarına destek mesajı da yer alıyor.Okul yönetimi de klip dışında babaları Afrin'de olan çocukların kendi çizdikleri resimler ile birlikte, mektuplar, çeşitli hediyelik eşyaların bulunduğu özel kutuları, babalarına ulaştırılmak üzere askeri yetkililere teslim etti."SENİNLE UYUMAYI ÖZLEDİM"Anaokulu öğrencisi olan Tuğdem Işıl Doğru'nun (5) söylediklerinin yer aldığı, babasına gönderilen mektupta, "Sevgili babacığım, seni çok özledim. Birlikte kantine gitmeyi, televizyon izlemeyi, ödev yapmayı ve tatile gitmeyi çok özledim. Sen evde olsan biz çok mutlu olurduk. Doğum günümde inşallah yanımda olursun. Seninle uyumayı özledim. Seni ve birlikte yaptığımız her şeyi özledik. Annem, ben ve Hasan Basri seni çok özledik. Babam seni çok özledim, gelmeni istiyorum. Biliyorum bizim için oradasın. Seni çok çok seviyorum" cümleleri yer aldı.Babasına gönderdiği mektuptan bahsederken gözyaşları içinde kalan Azra Tüzün (5) ise birlikte okula gitmeyi, televizyon izlemeye ve uyumayı özlediğini söyledi.Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Nuran Özbellek, okuldaki 9 öğrenci babasının Afrin'de olduğunu belirterek, "Askerlerimiz bizler için oradalar. Çocuklarımız babalarının yokluğunu çok hissediyor. Asker eşleri bize 'Onların orada hiçbir maddi desteğe ihtiyaçları yok. Devletimiz her şeylerini karşılıyor. Ama manevi desteğe ihtiyacımız var' deyince bu işi organize ettik. Asker çocuklarının da yer aldığı klip çekip, babalarına gönderdik" dedi.

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