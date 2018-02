Afrin'de yaralanan sözleşmeli er Öztürk: İnşallah görevime döneceğim

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), ()-TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürütttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve tedavisinin ardından ailesinin yaşadığı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine gelen sözleşmeli er Kamil Öztürk (22), "Allah’ın izni ile 20 gün sonra arkadaşlarımın yanına geri döneceğim" dedi.

Suriye'nin Afrin kentinde terör unsurlarına yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda, yakınında havan mermisi patlaması sonucu yüzü ve sağ elinden yaralanarak gazi olan sözleşmeli er Kamil Öztürk, Kilis Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan ailesinin yanına geldi.

Ailesiyle hasret gideren ve harekat yaralandığı saldırı anınını anlatan Öztürk, "O gün bizimkiler topçu atışı yapınca teröristlerden karşılık geldi. Onların attığı havan topu benim bulunduğum binadaki çuvallara denk geldi. O patlamayla şarapnel parçaları yüzüme geldi ve yaralandım. Kilis’te hastanede tedavi gördükten sonra ailemin yanına geldim. İnşallah görevime geri döneceğim" dedi.

'ALLAH’IN İZNİ İLE BAŞARACAĞIZ'

Afrin'e geri dönüp silah arkadaşları ile buluşacağı günü sabırsızlıkla beklediğini belirten Öztürk, "1 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli er olarak görev yapıyorum. Devletimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek için elinden geleni yapıyor. Çok iyiyiz ve sıkıntımız yok. Devletimiz her zaman arkamızda. Devletimiz ve milletimiz bizim yanımızda olduğu vakit Allah’ın izniyle Afrin’i de, Membiç’i de alacağız. İleriye kadar gideceğiz ve bunda da hiçbir sıkıntı yok. İster istemez böyle şeyler oluyor. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, gazilerimizin de Allah yardımcısı olsun. İnanılmaz bir arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik ortamı var. Birbirimizin destekçisi olarak ayakta kalıyoruz. Allah’ın izni ile 20 gün sonra arkadaşlarımın yanına geri döneceğim. Görevime başlayıp devletimiz nereyi isterse biz orayı almaya razıyız. Bunu da Allah’ın izni ile başaracağız" diye konuştu.

DAYISI SERDAR BEKTAŞ: BU HALİYLE GİTMEK İÇİN CAN ATIYOR

Dayısı Serdar Bektaş, Kamil Öztürk’ün ailesinin 7 çocuğundan en küçüğü olduğunu belirterek, "Yeğenim bu yaralı haliyle bile bugün bile gitmek için can atıyor. Böyle bir ruh haliyle olan bir askerin önünde dünya durabilir mi? İnşallah kardeşimiz en kısa zamanda iyileşecektir" dedi.

