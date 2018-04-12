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Afrin'de görev polis yakınlarına görüntülü görüşme sürprizi

RİZE'de, Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Rize'den Afrin'e görevli giden özel harekat polisleri ile görüntülü telefon bağlantısı kuruldu. Programdaki polis yakınları büyük sürpriz...

Afrin'de görev polis yakınlarına görüntülü görüşme sürprizi
RİZE'de, Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Rize'den Afrin'e görevli giden özel harekat polisleri ile görüntülü telefon bağlantısı kuruldu. Programdaki polis yakınları büyük sürpriz yaşadı. 
Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Rize Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde gazi, şehit yakınları ve polis ailelerinin katılımıyla yemekli program düzenlendi. Program sırasında Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Rize'den Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e göreve giden özel harekat polislerine cep telefonu ile görüntülü bağlantı kurdu. Ekrana yansıtılan cep telefonu görüntüsü ile görüşme salonda izlendi. Bu sırada yemekte bulunan polis yakınları heyecanlı anlar yaşadı. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, görüştüğü polislerle bulundukları durumla ilgili bilgi aldı. Çadırdan bağlantı yapan polisler Vali Bektaş'a bölgeyi anlattı, ailelerine selam gönderdi. 
Polislerin çadırda zor şartlarda görevlerini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Vali Bektaş, "Ülkemizi korumaya çalışıyorlar. Sınırlarımızın hemen yanı başında terör devleti oluşmasında müsaade etmemeye çalışıyorlar. Ülkemizin bu belalardan bir an önce kurtulup yoluna devam etmesi en büyük dileğimiz. Sağolsun arkadaşlarımızda her türlü fedakarlıkla görevlerini yapmaya devam ediyor. Allah onlara kolaylık versin, ayaklarına taş değmesin" dedi.
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ise şehit ailelerinin yakınlarıyla bir araya geldiklerini belirterek "Zeytin Dalı Harekatı'na gönderdiğimiz özel harekatçılar ile telefonla canlı bağlantı yapmak istedik. Yakınlarına tatlı bir sürpriz yaptık" diyerek polislere görevlerinde başarılar diledi. 

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