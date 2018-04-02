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Afrin'de 2 ayağını kaybeden asker: Protez taktırın, cepheye tekrar gideyim

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 ayağını diz altından...

Afrin'de 2 ayağını kaybeden asker: Protez taktırın, cepheye tekrar gideyim

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 ayağını diz altından kaybeden ​Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen'in "Protez taktırın, cepheye tekrar gideyim" sözü, AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer’i duygulandırdı.
Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen, 11 gün önce, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin bölgeden kaçarken, tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 ayağını diz altından kaybetti. AK Parti'li Göçer, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedaviye alınan, Tokatlı hemşehrisi Çeçen'i ziyaret etti. Göçer, Çeçen’in yaralandığı aynı operasyonda, Tokatlı hemşehrileri Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü’nün olay yerinde, Uzman Çavuş Necmettin Yiğit’in ise GATA’da tedavi görürken, 4 gün önce şehit olduğunu hatırlattı.
'KELİMELER BOĞAZIMDA DÜĞÜMLENDİ'
AK Parti Tokat Milletvekili Göçer, harekatta 2 ayağını diz altından kaybeden ​Piyade Sözleşmeli Er Çeçen’e 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. AK Parti'li Göçer, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından "Ziyaretimizde 'Protez taktırın, cepheye tekrar gideyim' dedi. Kelimeler boğazımda düğümlendi, cevap veremedim. Bir de 'Tüm Türkiye'ye selam söyleyin, ben çok iyiyim' dedi" paylaşımında bulundu.

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