Afrikalıların yüzde 60'ı temiz suya ulaşamıyor

İSTANBUL, () - Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin düzenlediği Afrika Su Yönetimi Çalıştayı’nda konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Afrika’da insanların büyük bir kısmının kurak veya yarı kurak yerlerde temiz suya erişim problemi yaşadıklarını söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve üniversitenin Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Afrika'daki su sorununa dikkat çekmek ve çözüm yolları geliştirmek için üniversitenin Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'nde Afrika Su Yönetimi Çalıştayı düzenledi. Çalıştaya Afrika'ya yardım götüren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve dernek temsilcileri katıldı. STK temsilcileri çalıştayda, Afrika'nın hangi bölgesinde çalıştıklarını ve ne tür bir çalışma içerisinde olduklarını anlattı.

Çalıştayın düzenlenme amacına yönelik açıklama yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Afrika’da temiz suya ulaşmak maalesef çok zor. Batılılar Afrika’nın suyunu sıkarken biz oralara sadece su veya gıda değil sevgi ve kardeşlik götürüyoruz. Ülkemiz insanı hayırsever, eline para geçen Afrika'da kuyu açıyor veya bazı insanlar bir araya gelerek STK'lar kuruyor. Biz de bunları daha bilimsel çerçevede bir araya gelmesi, yardımların daha verimli götürülmesi, bölgede karşılaşılan zorluklar, çözüm yolları nelerdir? Üniversite olarak biz nasıl katkı sağlarız? bunları tartışmak için çalıştayı yapıyoruz" dedi.

"7 BUÇUK MİLYON İNSAN SUYA KAVUŞTU"

2010 yılından bugüne Afrika'da 9 bin 500 kuyu açıldığını belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker, "9 STK bizimle verilerini paylaştı. Buna göre, 2018 yılının ilk 6 ayında 2 bin 785 kuyu açtığını biliyoruz. 2010 yılından günümüze 9 bin 500 kuyu açılmış. Bu da şu ana kadar 7 buçuk milyon insanın suya kavuşması demek. Su kuyularının 40 milyon dolarlık değeri var.Tabi bu rakamlar sadece 9 STK'nın verisi. Ülkemizde Afrika'ya yardım götüren binlerce STK var. Bu STK'larla iş birliği yapmak ve daha organize olmak için çalıştayı düzenledik" diye konuştu.

Afrikalıların yüzde 60'ının temiz suya ulaşamadığını aktaran Prof. Dr. Eker, "Çalıştayda sadece kuyu açmak yeterli mi? Onu konuşacağız açılan bu kuyular kadar kaliteleri de önemli. Bize karşı büyük muhabbetleri var, dua ediyorlar. Daha verimli çalışmak, stratejik planlama yapmak için bugün toplandık. Kendi içimizdeki koordinasyonu güçlendirmeyiz" ifadelerini kullandı.

AFRİKALILARIN TÜRKİYE'DEN BEKLENTİSİ VAR

Dışişleri Bakanlığı Afrika Bölgesi Genel Müdürü Ahmet Rıza Demirer ise "2008 yılında Afrika Birliği tarafından biz stratejik olarak kabul edildik. 10 yıllık bir dönem geçirdik. Afrika ile olan ilişkilerimizi 2008 öncesiyle karşılaştırdığımızda yoğundu, farklıydı dış politikada öncelik olarak kabul edildi. Bu dönemde devlet, özel sektör ve STK'lar bölgede çok iş yaptı. Gönüllü olarak Afrika'ya yardım götüren STK'ları taktir etmek lazım. Şimdi ikinci bir 10 yıla giriyoruz. İlk 10 yılda devlet Afrika'da kurumsallaştı öyle bir dönem oldu. Bölgede bu kadar yatırım varken bir adım öteye gidip sonuç almalıyız. İyi bir vizyon geliştirmeliyiz. Afrika'da 42 büyük elçilik var, dünyada Afrika'da bu kadar çok elçiliği olan ülke sayısı az. Bu da Afrika'nın bizden beklentisi olduğunu gösteriyor mutlaka bu beklentiye cevap verip,hayal kırıklığını önlemeliyiz" diye konuştu.

NÜFUS ARTIŞI BERABERİNDE SU TALEBİNİ GETİRİYOR

Sudan temsilcisi olarak çalıştaya katılan öğretim üyesi Muhammed Osman Fathelbaride, su kıtlığından 2 milyon insanın etkilendiğini ve bölgede hem fiziksel hem ekonomik su kıtlığı olduğunu söyledi. Fathelbari, "Afrika'da nüfusun artması suya olan talebi de artırıyor. Yaklaşık 1.8 milyar insan su kıtlığı olan ülke veya bölgelerde yaşıyor. Suyun bol olduğu bölgelerde bile oluşturulan sistemler yaşlanıyor. Aynı zamanda talep artıp diğer kaynaklar iyi yönetilmediğinden ciddi sıkıntı yaşanıyor. Su krizi aslında yönetim krizi olarak karşımıza çıkıyor, eksikler var. Sosyal, politik ve ekonomik anlamda zorluklar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.