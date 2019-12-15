Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu İstanbul'da

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () AFRİKALI yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu Masaka Kids Africana'ya İstanbul Havalimanı’nda sürpriz karşılama yapıldı.

Uganda’da bir köyde yaşayan ve sosyal medyadaki dans videoları milyonlarca kişi tarafından izlenerek ünlenen Masaka Kids Africana grubunun üyeleri, kendilerine şöhreti getiren danslarını sergilemek üzere İstanbul’a geldi. Grubun üyeleri uçaklarından havalimanına giriş yaptıkları an İngilizce olarak " İstanbul sizinle dans edecek, Hoş geldin Masaka Kids African" yazlı pankartla karşılandılar. Sürpriz karşılama töreninin akabinde grup, havalimanından ayrılmadan önce meşhur dans gösterilerinden kısa bir kesit sundu.

(FOTOĞRAF)