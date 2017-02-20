Afrikalı 'yeşil papağanlar' Avrupa'ya yayıldı

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA,() - AFRİKA ülkelerinden 1900'lü yıllarda köle ticareti yapan gemilerle gelen ve kafeslerden kaçarak Anadolu'ya yayılan tropikal tür 'yeşil papağanların', İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Antalya'ya Türkiye dahil tüm Avrupa'da yaklaşık 85 bin bireyi aştığı belirlendi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden ornitolog Doç. Dr. Tamer Albayrak, uluslararası meslektaşlarıyla Avrupa Parrotlet Araştırma Ağı sayesinde birçok Avrupa şehrinin yanı sıra Afrika, Hindistan ve Pakistan kökenli yeşil papağanlar üzerine araştırma gerçekleştirdi. Yeşil papağanların İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve diğer büyük şehirlerde yaygın bir kuş türüne dönüştüğünü kaydeden Doç. Dr. Tamer Albayrak, Kuzey ve Doğu Avrupa'da nadir olmakla birlikte tüm kıtada sayısının arttığını ve Türkiye dahil tüm Avrupa'da en az 85 bin yeşil papağan olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

İSPANYA'DA EVLERDE YASAKLANDI

Yerli olmayan istilacı türlerin yerli biyoçeşitliliği, tarımı, bazen insan sağlığını dahi tehdit edebildiğine vurgu yapan Doç. Dr. Tamer Albayrak şunları söyledi:

"Afrika, Hindistan ve Pakistan kökenli olan yeşil papağanlar, her ne kadar hangi sorunlara yol açtığı tam olarak bilinmemekle birlikte son derece istilacı bir tür. Sayıları İstanbul gibi büyük şehirlerde artmaktadır. İsrail'de yeşil papağanlar ayçiçek, hurma ve badem tarımına zarar verdiği için doğadan toplatılıyor. Yine İspanya'da ev hayvanı olarak üretilmesine artık izin verilmiyor."

EN ÇOK İSTANBUL'DA

Türkiye'de toplam yeşil papağan sayısının 1040 kadar olduğunun tahmin edildiğini anlatan Doç. Dr. Tamer Albayrak, bunlardan yaklaşık 600- 900'ünün İstanbul'da, diğerlerinin Antalya, Ankara, İzmir gibi şehirlerde yaşadığını dile getirdi. İstanbul'daki yaşam alanlarının özellikle Dolmabahçe Sarayı çevresi olarak tahmin edildiğini belirten Doç. Dr. Albayrak "Gülhane, Beykoz, Yıldız Parkı, Validebağ Korusu, Emirgan gibi alanlarda yaşadıklarını biliyoruz. Ancak sayıları tam bilinmiyor. Çünkü geceleri koloni olarak toplanıyorlar" dedi.

1970'LERDEN SONRA HIZLA ARTTI

1970'lerin başlarından bu yana Türkiye dahil Avrupa'da 10 ülkede en az 90 yeşil papağan popülasyonu oluştuğu ve bu popülasyonun geometrik olarak arttığını anlatan Doç. Dr. Albayrak, bundan dolayı bu istilacı türün izlenmesinin önemli olduğuna işaret etti. Yeşil papağanların geceyi geçirmek için bazı bölgelerde toplandıklarını, bu anlarda bazen binlercesinin aynı anda gözlemlenebildiğinı kaydeden Doç. Dr. Tamer Albayrak şöyle konuştu:

"Bu geceledikleri alanlar popülasyonun sayımı için son derece önemli bölgeler. Genişleyen bir yayılım göstermeleri nedeniyle sayılmaları gittikçe zorlaşmakta. Ülkemize nereden geldiklerini genetik olarak anlayabilmek için, geceledikleri yerlerdeki yeşil renkli telek örneklerinin toplanması gerekmekte. Bunun için gönüllülere ihtiyaç var." ARAŞTIRMA İÇİN TELEKLERİ GÖNDERİN

Araştırmacılara yardım için yeşil papağan gözlemleri ve toplanan yeşil renkli teleklerin gönderilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Tamer Albayrak şözlerini şöyle sürdürdü:

!Türkiye'deki papağanların tüm illerde araştırılması için halk bilimi dediğimiz yöntemle gönüllüler vasıtasıyla gözlemlerin ve telek örneklerinin toplanması gerekmekte. Böylelikle büyük bir veri elde edilmiş ve Türkiye'deki popülasyonun güncel durumu ve nereden geldikleri genetik olarak tespit edilmiş olunacak. Gözlem ve telek örnekleri benim adıma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'ne ve 'talbayrak@mehmetakif.edu.tr' mail adresimize gönderilebilir" diye konuştu.

YEŞİL PAPAĞANIN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

38- 42 santimetre boyunda, 42- 48 santimetre kanat açıklığına sahip yeşil papağan türü yeşil rengi, uzun kuyruğu, kırmızı gagası, erkeklerin boynunda bulunan siyah halkası ve uçarken çıkardıkları yüksek çığlıklarıyla dikkati çekiyor.



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