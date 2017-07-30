Afrikalı öğrencilerden Bakan Zeybekci'ye karşılama

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, memleketi Denizli'de Daraltılmış İl Danışma Toplantısına katıldı. Toplantı öncesi Bakan Zeybekci'yi 2'si Beninli olmak üzere Nijer ve Sierra Leoneli 4 öğrenci karşıladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yeni Bakanlar Kurulu'nda yer almasının ardından ilk ziyaretini memleketi Denizli'ye yaptı. Bakan Zeybekci AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda düzenlenen Daraltılmış İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Pamukkale Üniversitesi'nde okuyan Benin, Nijer ve Sierra Leoneli 4 öğrenci de Ekonomi Bakanı Zeybekci'yi il binası önünde karşıladı. Karşılama töreninde öğrencilerle tek tek tokalaşan Bakan Zeybekci, Afrikalı öğrencilerle burada kısa bir süre sohbet etti.

Karşılamanın ardından Daraltılmış İl Danışma Toplantısı'na geçildi. Toplantıya Bakan Zeybekci'nin yanı sıra AK Parti Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin, Cahit Özkan, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Toplantıda, yapılacak olan AK Parti Denizli İl Kongresi'yle ilgili yol haritası belirlenerek fikir alışverişinde bulunuldu.

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