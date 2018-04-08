escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

Afganistan uyruklu 227 kaçak, sınır dışı edildi

ERZURUM'un Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 227 kaçak, Erzurum Havalimanı'ndan sabaha karşı charter seferle sınır dışı edildi. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıktan sonra...

Afganistan uyruklu 227 kaçak, sınır dışı edildi
ERZURUM'un Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 227 kaçak, Erzurum Havalimanı'ndan sabaha karşı charter seferle sınır dışı edildi.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıktan sonra Van ve Ağrı üzerinde hiçbir engele takılmadan karayolu ile günlerce yürüyerek Erzurum'a kadar gelen göçmenlerin 'umuda yolculuğu' kısa sürdü. Erzurum'da güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve sayıları her geçen gün artan kaçaklar için İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 691 kaçaktan 227'si bugün sabaha karşı Erzurum'dan Kabil'e düzenlenen charter seferle sınır dışı edildi. İşlemleri tamamlanan 464 göçmenin de sınır dışı edileceğini belirten Geri Gönderme Merkezi yetkilileri, şu an Erzurum'da bulunan yaklaşık 3 bin göçmenin bir ay içerisinde ülkelrine gönderileceğini söyledi.
'ARALARINDA 7-8 KEZ GİDİP GELEN VAR'
Afganistan Havayolları Satış Sorumlusu Süheyla Shalizi, büyük çoğunluğu genç erkeklerden oluşan Afganistanlılar'ın, 4 saatlik bir yolculuktan sonra ülkelerinde olacağını söyledi. Buradan giden kaçakların tekrar Türkiye'ye döneceğini söyleyen vurgulayan Shalizi, "24 saat içerisinde 691 Afgan 3 uçakla gönderilecek. Bunadan giden gençlerin çoğu tekrar döneceğini söylüyor. Aralarında 7-8 kez gidip gelen var" diye konuştu.
GERİ DÖNECEKLERİNİ SÖYLEDİLER
Afganistan'dan çıktıkları umuda yolculuğun Erzurum'da sona erdiğini söyleyen kaçaklar, ise Taliban'dan canlarını kurtarmak ve çalışmak için geldiklerini söyde.i Kaçaklar, ya yasa dışı yollardan ya da pasaportlu olarak geri döneceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314