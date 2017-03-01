Afgan Samir, 13 ay sonra Kopenhag'daki ailesine kavuştu

AFGANİSTAN'daki iç savaştan dayısı ile birlikte kaçarak yasal olmayan yollarla Türkiye'ye gelirken soğuktan elleri donan ve parmakları kesilmekten kurtarılan Samir Hurami, 13 ay sonra Kopenhag'daki ailesine kavuştu.Afganistan'dan İran'a buradan da Doğubayazıt üzeri 31 Ocak 2016 günü Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan bir grup Afgan mülteci, Ağrı-Erzurum karayolu üzerinde bir lokantaya girerek yemek molası verdi. Lokantadaki Türk müşteriler 9 yaşındaki Samir'in ellerinin donduğunu fark edince yanlarına alarak Erzurum'a getirdiler. Samir, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorlar çocuğun sakat kalmaması için büyük bir mücadele verdi ve Samir'in parmakları kurtarıldı. Hastaneden taburcu edilen Samir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından çocuk yetiştirme yurduna verildi. Samir Hurami, merkez Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu İlkokulu'na giderek Türkçe öğrendi.Samir Hurami, 27 Şubat günü Kızılay görevlileri tarafından Erzurum'dan alınarak uçakla ailesinin göçmen olarak bulunduğu Danimarka'nın Kopenhag kentine götürüldü. Havalimanında 13 ay sonra ailesi ile buluşan Samir'in çok mutlu olduğu bildirildi.

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