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Afgan Niloufar, İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu

Oğuzhan HANÇER/ AĞRI/ POSOF (ARDAHAN), () - AFGANİSTAN'dan Ağrı'ya göç eden Ahmedi ailesinin kızı Niloufar Ahmedi (12), İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü töreninde gözyaşları içinde İstiklal Marşı'nı okudu. Ardahan'ın...

Afgan Niloufar, İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu

Oğuzhan HANÇER/ AĞRI/ POSOF (ARDAHAN), () - AFGANİSTAN'dan Ağrı'ya göç eden Ahmedi ailesinin kızı Niloufar Ahmedi (12), İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü töreninde gözyaşları içinde İstiklal Marşı'nı okudu. Ardahan'ın Posof ilçesinde ise bir öğrenci İstiklal Marşı'nı okurken elinde bayrakla sahneye çıkan Yavuz Selim Demirçelik (4), kalan bölümü seslendirdi.
İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü sebebiyle Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi. Vali Süleyman Elban ile çok sayıda davetlinin katıldığı törene Afgan kızı Niloufar Ahmedi damga vurdu. Afganistan'daki iç savaştan kaçarak 2011'de Türkiye'ye gelen ve Ağrı'ya yerleşen Kaden Hossein ve Kade Hamdeh Ahmedi ailesinin tek kızı Niloufar, törende İstiklal Marşı'nı okudu. Milli marşın mısralarını okurken gözyaşlarına boğulan Niloufar, salondakileri de duygulandırdı. Selçuk Ortaokulu'nda 7'nci sınıfa giden Niloufar, program sonunda Vali Süleyman Elban'a yaptığı tabloyu hediye etti.
4 YAŞINDAKİ ÇOCUK SAHNEYE ÇIKTI
Ardahan'ın Posof ilçesinde ise milli marşın kabulünün yıld önümü törenlerini Süngülü Köyü İlkokulu öğretmen ve öğrencileri düzenledi. Okul öğrencisi sahnede İstiklal Marşı'nı okurken, Posof Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olan babası Resul Çelikdemir'in kucağında töreni izleyen Yavuz Selim Çelikdemir, elinde Türk bayrağıyla sahneye çıktı. İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını okuyan öğrencinin bir anlık durakladığı anda Yavuz Selim, kalan bölümü okumaya başladı. Bir anlık şaşkınlık geçiren öğrenci, daha sonra yanındaki Yavuz Selim'e yardımcı olmaya çalıştı.

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