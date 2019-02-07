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Afgan çocuklar Türkiye'ye uyum için kayak öğreniyor

ERZİNCAN'daki sığınmacı kampında yaşayan Afgan çocuklar, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak öğrendi. Gençlik lideri Fatih Gülnahar, "Amacımız ilimizde bulunan sığınmacı gençler ile aramızda kardeşlik köprüsü kurmak" dedi. Erzincan'da...

Afgan çocuklar Türkiye'ye uyum için kayak öğreniyor
ERZİNCAN'daki sığınmacı kampında yaşayan Afgan çocuklar, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak öğrendi. Gençlik lideri Fatih Gülnahar, "Amacımız ilimizde bulunan sığınmacı gençler ile aramızda kardeşlik köprüsü kurmak" dedi.
Erzincan'da sığınmacı kampında bulunan Afgan çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen sosyal uyum projesi kapsamında gençlik merkezi tarafından kamplarından alınarak Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne götürüldü. Burada kayak antrenörleri eşliğinde 4 gün süren kayak eğitimi alan Afgan çocuklar hayatlarında ilk defa kayak yaparak karın keyfini çıkardı.
Erzincan'a 7 yıl önce geldiklerini söyleyen 16 yaşındaki 10'uncu sınıf öğrencisi Mohammad Yunus Sakhipour, "Afganistan'dan 7 yıl önce Erzincan'a geldik. Erzincan Gençlik Merkezi bizi Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne getirdi. Hayatımda ilk defa kayak yaptım ve çok keyif aldım" dedi.
Kayak yapanları televizyondan izlediğini ve kendisinin de bir gün kayak yapmak istediğini söyleyen 15 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi Navid Rezai ise "Erzincan'da 7 yıldır kalıyoruz. Kayak yapan insanları televizyondan izlemiştim ve çok beğenmiştim. Erzincan Gençlik Merkezi bizleri buraya getirip kayak yapmamızı sağladı. İlk defa kayak yaptım. Hoşuma gitti" diye konuştu.
14 yaşındaki Macid Rezai de ilk defa kayak yaptığını ve çok eğlendiğini söyleyerek, kendilerine bu imkanı sağlayan gençlik merkezine teşekkür etti.
Proje hakkında bilgi veren gençlik lideri Fatih Gülnahar, Afgan gençlerin Türkiye’ye uyum sağlamaları için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Afgan gençlerimizi ilimizde bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne getirdik. Bir çoğu hayatlarında ilk defa kayak yapıyor. Gençlerimiz ile doyasıya eğlenceli ve keyifli zaman geçirdik. Amacımız ilimizde bulunan sığınmacı gençler ile aramızda kardeşlik köprüsü kurmak" dedi.

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