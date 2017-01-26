AFAD yardımlarına koştu

KOCAELİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri aracı kara saplanan sürücüyü alarak evine bırakırken, yaşlı bir hastayı ise ambulansa taşıyarak vatandaşlara yardımcı oldu.



Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kar ve çamur engeline takılan vatandaşlar için kurtarma operasyonları gerçekleştirdi. Gölcük Hamidiye Mahallesi'nde aracı kara saplanan Nedim Benze, AFAD'ı arayarak yardım istedi. Jandarma ile birlikte yapılan kurtarma operasyonuyla Nedim Benze mahsur kaldığı yerden alınarak Gölcük'te bulunan evine bırakıldı. Kocaeli'nin Başiskele İlçesi Mahallesi Yuvacık Servetiye Mahallesi'nde ise hasta olan 85 yaşındaki Kamil Civelek'in evinin olduğu yerden yolda bekleyen ambulansa yolun çamur olması nedeniyle ulaştırılamadığı bilgisi verildi. AFAD ekibi, Kamil Civelek'i vatandaşların yardımı ile yolda bekleyen ambulansa taşıdı. Kamil Civelek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.





