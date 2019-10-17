AFAD'tan gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), 10 ilden ekiplerin katılımıyla Kütahya'da 5.6 deprem senaryolu saha tatbikatı yapılırken, yaralı kurtarma enkaz sahneleri gerçeği aratmadı.

AFAD Başkanlığı, 10 ilden çok sayıda ekibin katıldığı deprem tatbikatını Kütahya'da yaptı. Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü sahasındaki tatbikat alanında oluşturulan 'Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nin başlama komutu ve koordinat bildirmesiyle harekete geçen yaklaşık 20 ekip, Zafer Meydanında bulunan ve boşaltılan eski valilik binasında toplandı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çevrede güvenliği almasının ardından tatbikat katılan ekipler senaryo gereği deprem sonucunda enkaz altında kalan yaralılara müdahalede etti. Yaralılar binanın dördüncü katından halat ve sedyelerle tahliye edildi. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Arama ve kurtarma çalışmalarının gerçeği aratmadığı tatbikatta arama kurtarma köpeği Çıtır yaralıların aranmasında destek verdi.

EKİPLERLE SENARYO PAYLAŞILMADI

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, tatbikatın doğaçlama süreçlerle gerçekleştiğini, senaryonun daha önce ekiplerle paylaşılmadığını söyleyerek, Böylelikle gerçek uygulamalardaki eksikleri tespit etmek daha kolay. Bu tatbikatla eksiklerimizi tespit edip planlarımızı revize edecek şekilde gerçekleştirdik. Burada koordinasyon ve işbirliğini hedefliyoruz. Ekiplerin bir arada çalışabilirliliğini test ediyoruz. Daha önce öngörülemeyen eksikleri tespit edip gerçek olaylarda vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorumö şeklinde konuştu.