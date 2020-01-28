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AFAD ekibi depremden 17 saat sonra kurtardıkları aileyi ziyaret etti

GENEL 28.01.2020, 12:46
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AFAD ekibi depremden 17 saat sonra kurtardıkları aileyi ziyaret etti
AFET ve Acil Durum (AFAD) Erzurum Müdürlüğü ekibi, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yıldız Apartmanı’nın enkazından 17 saat sonra kurtardıkları Çelik ailesinin bireylerini, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Elazığ'da Cuma günü meydana gelen Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden hemen sonra bölgeye giden Erzurum AFAD ekibi, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan Yıldız Apartmanı'nda görev yaptı. Apartmanın birinci katında yaşayan ve enkaz altında kalan Azize (45) ve Cengiz Çelik (48) çifti ile oğulları Muhammet Faruk (24) ve Ahmet'i (18) kurtarmak için ekipler seferber oldu.
Oğullarıyla birlikte balkondan atlamaya çalışırken apartman yıkılınca odada enkaz altında kalan Cengiz Çelik, kayınbiraderi Fatih Çağlayan'ı arayarak bulundukları yerleri bildirdi. Çağlayan'ın verdiği bilgiler üzerine AFAD ekibi, baba ve oğullarını kurtarmak için harekete geçti. Betonu hilti ile delip, demirleri kesen AFAD görevlileri, yaklaşık 16 saat sonra Cengiz Çelik'e ulaşarak kurtarmayı başardı. AFAD görevlileri yarımşar saat arayla önce Ahmet'i, sonra Muhammet Furkan'ı enkazdan çıkardı.
Evin başka bir bölümünde, enkaz altında kalan anne Azize Çelik, jandarmanın çalışması sonucu kurtarıldı.
HASTANEDE ZİYARET ETTİLER
Erzurum AFAD ekibi, aileyi tedaviye alındıkları Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. AFAD görevlileri Metin Yılmaz ve Ercan Göksu, Cengiz Çelik'e çiçek verip, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Enkaz altında geçen saatleri anlatan Cengiz Çelik, AFAD ekibinin çalışması sırasında oluşan tozdan korunmak için çoraplarını oğlu Muhammet'le birlikte maske olarak kullandıklarını söyledi. Çelik, görevlilerin çalışmasına bulunduğu yerden yardımcı da olduğunu belirtti.
Babasından yarım saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çelik, kurtarılamayacakları korkusu yaşadığını söyledi. Deprem anında ağabeyi Muhammet Furkan ile birlikte odalarında olduklarını anlatan Ahmet Çelik, "Annem, babam ve ağabeyimle balkondan atlamaya karar verdik. Tam hareket ettiğimiz anda apartman yıkıldı. Annem kapı aralığında, biz üçümüz odada kaldı. Enkaz altında sol bacağım ve kolum üzerinde taş vardı. Kurtarılana kadar birbirimizi uyanık tutmaya çalışıyorduk" dedi.
Enkazdan son çıkarılan Muhammet Furkan Çelik ise, "17 saat, kabus gibiydi. Allah dayanma gücü verdi. Sanki diri diri mezarın içine gömülmüş gibiydik. AFAD görevlilerinin sesi cesaret veriyordu. Beklerken bazen sinirleniyorduk, ancak açtığınız delik bize nefes oldu, babam ağlamaya başladı" diye konuştu.
Azize Çelik'in ise durumunun ağır olduğu, ameliyat edileceği belirtildi.
Çelik ailesinin bireyleri, kendilerini enkaz altından çıkaran AFAD personeline teşekkür etti. 

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