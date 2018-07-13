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AFAD çalışanı, kalbine yenildi

KOCAELİ AFAD İl Müdürlüğü'nde arama kurtarma teknisyeni olarak çalışan Halil İbrahim Kılınç (32), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. AFAD İl Müdürlüğü'nde arama ve kurtama teknisyeni olan Halil İbrahim Kılınç, gece...

AFAD çalışanı, kalbine yenildi
KOCAELİ AFAD İl Müdürlüğü'nde arama kurtarma teknisyeni olarak çalışan Halil İbrahim Kılınç (32), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
AFAD İl Müdürlüğü'nde arama ve kurtama teknisyeni olan Halil İbrahim Kılınç, gece saatlerinde Kartepe Ataevler Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirdi. Çağırılan sağlık ekibi, Halil İbrahim Kılınç'ı kalp masajı ile hayata döndürmeye çalıştı. Ancak Kılınç, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Halil İbrahim Kılınç'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kılınç'ın 3 yıl önce Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü'ne tayin olduğunu ve aldığı dairenin taksitlerini ödediğini belirten AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, "Yeri doldurulamayacak bir arkadaşımızı kaybettik. Kocaeli AFAD ailesi olarak hüznümüz çok büyük. Metin olmaya çalışıyoruz. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, dost ve yakınlarına sabır diliyoruz" dedi.

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