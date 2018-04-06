AFAD binası içinde otobüs yangını-1

Zeki GÜNAL-İSTANBUL,()
EYÜP Hasdal'da bulunan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesindeki bir otobüste yangın çıktı. Bina bahçesinden dumanlar yükseliyor. Çıkan yangın bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi
FOTOĞRAFLI
Zeki GÜNAL-İSTANBUL,() EYÜP Hasdal'da bulunan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesindeki bir otobüste yangın çıktı. Bina bahçesinden dumanlar yükseliyor. Çıkan yangın bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi FOTOĞRAFLI
06 Nisan 2018 Cuma 17:51
Zeki GÜNAL-İSTANBUL,()
EYÜP Hasdal'da bulunan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesindeki bir otobüste yangın çıktı. Bina bahçesinden dumanlar yükseliyor. Çıkan yangın bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi
FOTOĞRAFLI
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