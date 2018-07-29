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AFAD'a sevgisini anlatmak için mektup gönderdi

SAKARYA'da yaşayan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Betül Yasan, Sakarya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) olan sevgisini anlatmak için yazdığı mektubu gönderdi. Betül, mektubunda, "Milyonlarca kişinin hayatını kurtardınız....

AFAD'a sevgisini anlatmak için mektup gönderdi
SAKARYA'da yaşayan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Betül Yasan, Sakarya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) olan sevgisini anlatmak için yazdığı mektubu gönderdi. Betül, mektubunda, "Milyonlarca kişinin hayatını kurtardınız. Bu mektubu size olan sevincimle yazdım. Mektup ulaşırsa bana fotoğraf yollayın" ifadelerini kullandı.
Sakarya'da yaşayan ortaokul öğrencisi Betül Yasan, AFAD'a olan sevgisini yazdığı mektupla ifade etti. Ortaokul öğrencisİ mektubu afet ekibini insanların canını kurtardığı için çok sevdiğini ve bu mektubu içindeki sevinçle yazdığını belirterek, "Milyonlarca insanın hayatını kurtarınız. Ben 5. sınıf ortaokuluna gideceğim. Bu mekbutu sadece sizlere yazıyorum. Tatilden sonra 5. sınıfa geçeceğim. Ailemle sizlere sonsuz saygılarımız var. Benim adım Betül Yasan. Ben bu mektubu zorla yazmadım sadece içimdeki AFAD duygularıyla sevinciyle yazdım. Eğer mektup ulaşırsa ekibinizdeki kişilerin adlarını ve resimlerini varsa yollayın lütfen. Ekibinizin ailelerine selamlarımı söyleyin" ifadelerine yer verdi.
Yasan, kendi el yazısıyla yazdığı mektubu yaşadığı yerde postaneye verek AFAD'ın Sakarya Müdürlüğü'ne gönderdi. 
Müdürlüğe ulaşan mektup görevliler tarafından AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş'a götürüldü. Mektubu okuyup duygulanan Kaşkaş, küçük kızın adresine ulaşarak evine gitti. AFAD hayranı kızı evinde ziyaret eden Kaşkaş, ailesiyle de sohbet etti.
Küçük kızla fotoğraf çektiren AFAD ekibi, hediye de verdikten sonra evden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

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