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ADÜ'de kadavradan nakille 38 böbrek ve karaciğer hastası hayat buldu

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, 2017 yılı Aralık ayından bu yana 38 hasta organ nakli ile yeniden hayat buldu. Kadavradan yapılan nakillerin ilerleyen zamanda canlıdan yapılması hedeflenirken ADÜ,...

GENEL 09.11.2019, 10:08
ADÜ'de kadavradan nakille 38 böbrek ve karaciğer hastası hayat buldu
AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, 2017 yılı Aralık ayından bu yana 38 hasta organ nakli ile yeniden hayat buldu. Kadavradan yapılan nakillerin ilerleyen zamanda canlıdan yapılması hedeflenirken ADÜ, böbrek ve karaciğer nakillerinde, 52 organ nakil merkezi arasında 10'uncu sırada yer aldı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, böbrek ve karaciğer nakli yapılmaya başlanması ay sonu itibariyle 2'nci yılını dolduracak. Türkiye'de binlerce hasta böbrek ve karaciğer nakli beklerken, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bugüne kadar 16 hastaya karaciğer, 22 hastaya da böbrek nakli yapıldı. Kadavradan yapılan bu nakillerle 38 hasta sağlığına kavuştu.  ADÜ Organ Nakli Mesul Müdürü Yardımcı Doç Dr. Erdem Barış Cartı, 3- 9 Kasım tarihlerinin Organ Bağışı Haftası olduğunu hatırlatıp, herkesi organ bağışında bulunmaya davet etti. Türkiye'de 2 bin 800 civarında karaciğer yetmezliği hastası bulunduğuna dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. Cartı, "Organ bağışının artması, bu nedenle büyük önem taşımaktadır. Biz de Aydın ve yöresindeki illerimizden gelen hastalara kadavradan yaptığımız karaciğer nakillerle şifa vermeye çalışıyoruz. Sadece kadavradan nakil yapan bir merkeziz. Karaciğer yetmezliği olan 16 hastaya ikinci bir yaşam şansı verdik. Bu hızlı işleyen bir süreç. Önce beyin ölümü gerçekleşen hastanın bulunduğu hastaneye ulaşıyoruz. Koordinasyonu sağlayarak organ çıkarma işlemini gerçekleştiriyoruz. Sonra alınan organı hastanemize getiriyor, ameliyata hazırlanan hastamıza naklediyoruz. Bu, bizim 24 saatimizi alan bir süreç oluyor. Özverili güçlü bir ekibimiz var. İleriye dönük hepimizin ortak bir hayali canlıdan da nakil yapıp, ilimizdeki tüm hastaları burada tedavi edebilmek" dedi.
'7 GÜN 24 SAAT ORGAN NAKLİ KABUL EDİYORUZ'
ADÜ Organ Nakli Birimi Karaciğer Nakil Koordinatörü Necla Olçum, "Organ bağışlarını arttırarak nakil sürecimizi ilerlettirebiliyoruz. Haftanın 7 günü 24 saat boyunca organ bağışlarını hastanemizde kabul etmekteyiz. Karaciğer sirozu ve tümörü nedeniyle nakil bekleyen çok fazla hasta var. Bu hastaların yaşama tutunabilmeleri nakil yapılabilecek uyumlu organın bulunmasına bağlı. Bu da organ bağışını önemli kılıyor. Organ bağışını arttırmak için yoğun çalışmalar yapıp, çeşitli etkinlikler düzenliyoruz" dedi.
'HEDEFİMİZ EN KISA SÜREDE CANLIDAN BÖBREK NAKLİ'
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Erdem Demirkıran ise, "Yaklaşık 2 yıllık bir zaman diliminde 22 böbrek nakli gerçekleştirdik. Ağırlıklı olarak kadavradan böbrek naklini yapıyoruz. En kısa sürede de canlıdan böbrek naklini yapmayı hedefliyoruz. Hastalarımız için oluşturduğumuz bir havuzumuz var. Bu bölgeden gelen hastalar gereken organ bulunduğu zaman Sağlık Bakanlığı'nın gösterdiği isimler arasından en uygun hastayı belirleyip, nakli yapıyoruz. Uygun organ için sıra beklerken ne yazık ki yaşamını kaybeden hastalar oluyor. Bu nedenle zamanla yarışıyoruz. Bağışlanan her organın bir can olduğu unutulmamalı" diye konuştu.
KARACİĞER NAKLİYLE YENİDEN YAŞAMA TUTUNDULAR
Kara sarılık hastalığı nedeniyle 3 yıl boyunca Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde tedavi gören ve 9 ay önce ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan nakille sağlığına kavuşan Hadi Çal, "Adeta yeniden doğdum. Şu an çok iyiyim ve hiçbir şikayetim yok. Nakil bekleyen hastalar umutlarını yitirmesin" dedi.
Alkole kullanımına bağlı karaciğer sirozu hastası olan ve yapılan nakille sağlığına kavuşan Murat Çörek de "Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi olurken, doktorlar acil olarak beni ameliyata alıp, nakil yapmış. O süreçle ilgili bir çok şeyi hatırlamıyor olsam da şu an sağlıma kavuşmuş durumdayım. Doktorlarımdan Allah razı olsun bana ikinci bir yaşam verdiler" dedi.
Geçen 13 Ekim'de yapılan karaciğer nakli ile sağlığına kavuşan Ramazan Serce de doktorlarına teşekkür etti.
ADÜ, böbrek ve karaciğer nakillerinde 52 organ nakli merkezi arasında 10'uncu sırada yer aldı.

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