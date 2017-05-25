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Adrenalinin zirveye çıktığı gösteri

İbrahim LALELİ / ANTALYA, () - AVRUPA'nın en büyük çadır gösteri merkezi Chapito'nun nefes kesen gösterileri, Antalya'nın Serik İlçesi'ndeki The Land Of Legends Theme Park'ta başladı. Türk turizminin başkenti Antalya'da sektörel çeşitliliğin...

Adrenalinin zirveye çıktığı gösteri

İbrahim LALELİ / ANTALYA, () - AVRUPA'nın en büyük çadır gösteri merkezi Chapito'nun nefes kesen gösterileri, Antalya'nın Serik İlçesi'ndeki The Land Of Legends Theme Park'ta başladı.
Türk turizminin başkenti Antalya'da sektörel çeşitliliğin yakalanması ve farklı cazibe alanlarının yaratılması amacıyla Avrupa'nın en büyük çadır gösteri merkezi Belek'e getirildi. Kurulumunun tamamlanmasından sonra gösterilerine başlanan eğlence çadırında müzik, dans, akrobasi ve adrenalin birarada sunuluyor. Dünyaca ünlü İtalyan sanat yönetmeni Alberto Sperduto'nun direktörlüğünü yaptığı şov 45 dakika sürüyor. İki perde planlanan gösteride, her biri birbirinden heyecanlı akrobasi ve adrenalin şovları yapılıyor.
Salı, perşembe ve cuma günleri gerçekleştirilecek şovun en dikkat edici bölümlerini Çılgın Küre (Globe Of Speed) ve Mad Flying Bikes (Delice Uçanlar) şovu oluşturdu. 7 akrobatın birlikte 5 metre yükseklikte yaptıkları ölüm yürüyüşü gösterisi, trambolin ve Russian Bar şovları, izleyenlerin nefesini kesiyor. Dev bir metal kürenin içine sırayla giren 5 motosikletli dar alanda birbirlerine temas etmeden son hızla motor kullanıyor. Nefeslerin tutulduğu heyecanlı dakikaların yaşandığı çadırda, müzik ve akrobasi izleyenleri rahatlatıp nabız atışlarını yavaşlatıyor. Gösterinin finali ise Mad Flying Bikes adlı motosiklet gösterisinden oluşuyor. Motosikletleriyle metrelerce yükseğe sıçrayan motorcular, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatıyor.
6 AYDA 200 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR
The Land Of Legends Theme Park'ta 4 bin metrekarelik alana kurulan Chapito gösteri merkezi, 6 ayda 200 bine yakın yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Türk girişimci Seans Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Halis Altay'ın Almanya'dan satın aldıkları dev gösteri çadırı Chapito, Avrupa'nın en büyüğü unvanını elinde bulunduruyor. 27 metrelik 8 taşıyıcı kuleye sahip Chapito, 500'ü VIP bölüm olmak üzere 2 bin 500 kişi kapasitesinde. En son teknoloji ses, ışık ve görüntü sistemleri ile donatılan Chapito, yaz sezonu boyunca Adrenalina Circus, Shaman Dance Theatre ve Wonderland On Ice grupları gösterilerine ev sahipliği yapacak.
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